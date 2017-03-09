ЦРУ: утечки WikiLeaks направлены на подрыв американского разведсообщества

ВАШИНГТОН – Центральное разведывательное управление выразило публичную озабоченность по поводу очередной партии документов, опубликованной организацией WikiLeaks, предупредив, что все американцы должны испытывать «глубокую тревогу» в связи с потенциальными последствиями.

Представитель ЦРУ в среду отказался давать комментарии о подлинности 8771 документа, заявив, однако, что нет практически никаких сомнений, что WikiLeaks намерен «нанести ущерб возможностям разведывательного сообщества по защите Америки от террористов и других противников».

«Раскрытие подобной информации не только ставит под угрозу американский персонал и операции, но также снабжает наших противников инструментами и информацией, способными нанести нам ущерб», – говорится в заявлении представителя ЦРУ Джонатана Лю.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер также выразил тревогу, заявив журналистам в среду, что США «будут преследовать людей, организующих утечки секретной информации».

«Такое раскрытие информации подрывает нашу безопасность, нашу страну и наше благополучие», – заявил он журналистам, добавив, что президент Дональд Трамп «крайне озабочен».

Как и ЦРУ, Спайсер отказался подтвердить подлинность документов, опубликованных WikiLeaks.

Однако несколько экспертов по безопасности и бывших сотрудников разведки, которые просмотрели документы, заявили «Голосу Америки», что они, по всей видимости, настоящие.