В Белом доме заявили об «очень жесткой» позиции Трампа по отношению к России

В ходе ежедневного брифинга во вторник пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп занимает «очень жесткую позицию» по отношению к России.

Комментируя отставку советника по национальной безопасности генерала в отставке Майкла Флинна, официальный представитель администрации сообщил, что этот скандал никак не повлияет на развитие отношений между Россией и США.

По словам Шона Спайсера, действующая администрация не намерена повторять ошибки президента Обамы, «допустившего возможность захвата Крыма».

«Президент Трамп очень ясно дал понять, что ожидает от российского правительства деэскалации насилия в Украине и возвращения Крыма, – сообщил Шон Спайсер. – В то же время, он хочет и ждет налаживания отношений с Россией».

Выступивший в начале брифинга с коротким заявлением новый глава Министерства финансов США Стивен Мнучин также сообщил, что под его руководством федеральное ведомство, отвечающее, в том числе, и за реализацию санкционной политики, не намерено менять свою позицию по отношению к России, и все уже действующие санкции против Москвы «останутся неприкосновенными».