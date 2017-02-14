В Белом доме заявили об «очень жесткой» позиции Трампа по отношению к России

По словам Шона Спайсера, новая администрация не намерена повторять ошибки президента Обамы, «допустившего возможность захвата Крыма»
В ходе ежедневного брифинга во вторник пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп занимает «очень жесткую позицию» по отношению к России.
Комментируя отставку советника по национальной безопасности генерала в отставке Майкла Флинна, официальный представитель администрации сообщил, что этот скандал никак не повлияет на развитие отношений между Россией и США.
По словам Шона Спайсера, действующая администрация не намерена повторять ошибки президента Обамы, «допустившего возможность захвата Крыма».
«Президент Трамп очень ясно дал понять, что ожидает от российского правительства деэскалации насилия в Украине и возвращения Крыма, – сообщил Шон Спайсер. – В то же время, он хочет и ждет налаживания отношений с Россией».
Выступивший в начале брифинга с коротким заявлением новый глава Министерства финансов США Стивен Мнучин также сообщил, что под его руководством федеральное ведомство, отвечающее, в том числе, и за реализацию санкционной политики, не намерено менять свою позицию по отношению к России, и все уже действующие санкции против Москвы «останутся неприкосновенными».
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