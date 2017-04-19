Белый дом о судьбе санкций против Ирана

В ходе очередного брифинга пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер остановился на вопросе о судьбе санкций против Ирана, подчеркнув, что в настоящее время идет проработка различных вариантов решения проблемы.

«Любые действия, которые мы предпринимаем, проходят внутреннее утверждение (в рамках) агентств – с тем, чтобы они соответствовали достижению желаемого эффекта. Санкции были эффективным инструментом во многих случаях», – констатировал Спайсер. «Мы проводим обзор вариантов, доступных в этой ситуации, – продолжал он. – Очевидно, нам известно о любых возможных негативных последствиях, которые может иметь это действие, независимо от экономических, политических или военных мер».

Ранее президент Трамп распорядился провести межведомственную проверку, чтобы установить, отвечает ли снятие санкций против Ирана в соответствии с достигнутым в 2015 году соглашением по ядерной программе Тегерана интересам национальной безопасности США.

Об этом сообщил госсекретарь Рекс Тиллерсон.

«Иран по-прежнему является одним из ведущих государств-спонсоров терроризма и использует для этого многочисленные платформы и методы», – указал глава американской дипломатии.

Соглашение между Ираном и шестью ведущими мировыми державами, заключенное в 2015 году, ограничивает ядерную программу Тегерана в обмен на снятие международных экономических санкций введенных против Исламской республики.

Трамп называл соглашение «самой худшей из когда-либо заключенных сделок».