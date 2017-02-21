Шон Спайсер: президент сделает все возможное, чтобы заключить сделку с Россией, если она в интересах США

На брифинге в Белом доме 21 февраля пресс-секретарь Шон Спайсер, комментируя вопрос о критике, высказанной в адрес президента США за недостаточную жесткость в отношении России, заявил, что «президент всегда сам принимает решения - будь то по России или по любому другому вопросу».

По словам Спайсера, если президент «сможет заключить сделку с Россией - чего пытались добиться несколько предыдущих администраций - он сделает это. А если не сможет, то не сделает».

Пресс-секретарь Белого дома выразил уверенность, что успех Дональда Трампа как делового человека и переговорщика следует рассматривать как положительный знак. «Он понимает, что если удастся найти общий язык в деле разгрома ИГ и борьбы с терроризмом, в вопросах экономического роста, то мы будем это делать. Это то, где мы будем продолжать работать с Россией», сказал Спайсер. «Я думаю, что там, где другие потерпели неудачу, он сделает все возможное, чтобы заключить сделку, если она в интересах Соединенных Штатов», добавил пресс-секретарь.