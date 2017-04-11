Спайсер извинился за неуместное упоминание Холокоста

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер вызвал во вторник бурю негодования в социальных сетях, сравнив действия президента Сирии Башара Асада - недавнюю химическую атаку в городе Хан-Шейхун, в результате которой погибли от 80 до 100 человек - с действиями Гитлера.

В ходе ежедневного брифинга Спайсер заявил, что «даже если взять такого отвратительного персонажа, как Адольф Гитлер - и он не опустился до того, чтобы прибегнуть к химическому оружию».

Многочисленные критики обвинили Спайсера в невежестве, и напомнили ему о Холокосте и шести миллионах евреев, уничтоженных в ходе Второй мировой войны - в том числе в газовых камерах нацистских лагерей смерти.

"Невежественные, оскорбительные и возмутительно неверные заявления Шон Спайсера о том, что Гитлер никогда не использовал газ против своих сограждан свидетельствуют либо о поразительном незнании истории, либо о полном пренебрежении к памяти об ужасах Холокоста", - написал в своем заявлении конгрессмен-демократ Тед Дойч.

Спайсер сделал свое заявление во время еврейского праздника Песах, чем вызвал возмущение в социальных сетях и среди групп памяти Холокоста, которые обвинили его в преуменьшении преступлений Гитлера.

Американский музей Холокоста, хоть и не упомянул напрямую заявление Спайсера, выложил на своей странице в Твиттере видео освобождения армией США узников нацистского концентрационного лагеря Бухенвальд.

Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси призвала президента Дональда Трампа отправить Спайсера в отставку.

"Шон Спайсер дожен быть уволен, и президент должен немедленно дезавуировать заявление своего пресс-секретаря», - написала Пелоси.

В интервью телекомпании CNN, состоявшемся после брифинга для прессы, Спайсер извинился за неудачное сравнение. Пресс-секретарь Белого дома объяснил, что он пытался "донести мысль о чудовищных действиях Асада против собственного народа", однако "по ошибке неуместным и неделикатным образом упомянул Холокост, который не сравним ни с чем. За это я приношу извинения. Это было ошибкой", сказал Спайсер.

Белому Дому уже не впервые приходится отвечать на вопросы о Холокосте. В январе критику вызвало заявление новой администрации, сделанное в Международный День Памяти Холокоста, в котором не было даже упоминания о том, что его жертвами были евреи.