Белый дом о маршруте авианосца «Карл Винсон»

19 апреля, во время очередного брифинга для СМИ, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер ответил на ряд вопросов по поводу дислокации авианосной ударной группы ВМС США во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон». Журналистов интересовало, что произошло с авианосцем и почему администрация полагала, что судно находилось в тысячах миль от его фактического местонахождения.

«Тихоокеанское командование Соединенных Штатов выпустило релиз, в котором говорилось о том, что группа, в конечном итоге, оказалась у Корейского полуострова», – сказал Шон Спайсер.

Пресс-секретарь Белого дома пояснил: «Президент сказал, что у нас есть армада, идущая к полуострову. Это факт. Это произошло».

Спайсер подчеркнул, что «группа во главе с “Карлом Винсоном” направлялась к Корейскому полуострову». «Она прибудет туда», – пояснил пресс-секретарь Белого дома.

Ранее ВМС США подтвердили, что не посылали авианосец непосредственно к Северной Корее на фоне усиления напряженности в отношениях с Пхеньяном, несмотря на заверения президента Дональда Трампа и его ведущих советников по вопросам обороны о том, что авианосец находится в пути.

Об этом сообщили ведущие американские СМИ.

New York Times, Wall Street Journal и другие газеты сообщили, что в действительности авианосец «Карл Винсон» находился в тысячах километрах от КНДР и был занят в учениях у северо-западного побережья Австралии.

По данным СМИ, авианосец едва ли подойдет к Корейскому полуострову ранее следующей недели.

Во вторник Тихоокеанское командование США выпустило заявление, в котором сообщило, что «Карл Винсон» движется в западную часть Тихого океана, после сокращенных учений с ВМС Австралии. Заявление характеризует выдвижение корабля как «разумную меру».