SpaceX отменила запуск ракеты за несколько секунд до старта

Компания SpaceX отменила запланированный на субботу запуск беспилотной грузовой ракеты Falcon 9 всего за 13 секунд до старта в связи с технической неполадкой.

По сообщению компании в «Твиттере», старт отменили, чтобы еще раз проверить сопло двигателя второй ступени ракеты. Очередную попытку запуска можно будет планировать не ранее 9.30 утра по времени восточного побережья США в воскресенье.

По прогнозам, в этот день погодные условия на мысе Канаверал во Флориде будут благоприятными для запуска.

Представитель SpaceX сообщил новостному агентству AFP, что инженеры обнаружили небольшую утечку гелия в механизме регулирования тяги двигателя второй ступени ракеты. В связи с этим старт был отложен.

Глава компании SpaceX Элон Маск назвал эту неисправность «немного странной» и заверил, что, если вопрос заключается в устранении только этой неполадки, ракета полетит совершенно нормально. В то же время Маск подчеркнул, что компании необходимо удостовериться, что данный сбой не является признаком более серьезной проблемы.

Грузовая ракета, запуск которой был запланирован на субботу, должна доставить продовольствие и оборудование астронавтам на Международной космической станции. Эта миссия должна стать 10-й из 20, контракт на выполнение которых НАСА заключило с компанией SpaceX.

Если все пойдет по плану, это тот запуск станет первой успешной попыткой компании SpaceX с тех пор, как одна из ракет компании взорвалась в сентябре прошлого года. 18 января этого года SpaceX произвела успешный запуск одной из ракет Falcon 9 с базы ВВС Ванденберг на юге Калифорнии.