Корпорация SpaceX повторно использовала ракету-носитель

Американской компании SpaceX в четверг удалось вторично запустить использованную ранее ракету-носитель Falcon 9.

Ракета стартовала с мыса Канаверал во Флориде и вывела на геостационарную орбиту коммерческий спутник связи. Приблизительно через три минуты после запуска первая ступень успешно отделилась, и впоследствии успешно приземлилась на платформу, став официально ракетой многоразового использования.

После успешного возвращения первой ступени ракеты на посадочную платфому в Атлантическом океане, руководитель корпорации SpaceX Илон Маск заявил, что речь идет о «невероятном событии в истории космоса» - и пообещал, что это станет «огромной революцией в ракетостроении».

Ожидается, что успех в повторном использовании ракет-носителей существенно сократит расходы на космические полеты, и сделает запуски более частыми.