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Корпорация SpaceX повторно использовала ракету-носитель

  • Николай Павлов
Корпорация Space X вторично использовала ракету-носитель
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Корпорация Space X вторично использовала ракету-носитель

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Американской компании SpaceX в четверг удалось повторно запустить использованную ранее ракету-носитель Falcon 9

Американской компании SpaceX в четверг удалось вторично запустить использованную ранее ракету-носитель Falcon 9.

Ракета стартовала с мыса Канаверал во Флориде и вывела на геостационарную орбиту коммерческий спутник связи. Приблизительно через три минуты после запуска первая ступень успешно отделилась, и впоследствии успешно приземлилась на платформу, став официально ракетой многоразового использования.

После успешного возвращения первой ступени ракеты на посадочную платфому в Атлантическом океане, руководитель корпорации SpaceX Илон Маск заявил, что речь идет о «невероятном событии в истории космоса» - и пообещал, что это станет «огромной революцией в ракетостроении».

Ожидается, что успех в повторном использовании ракет-носителей существенно сократит расходы на космические полеты, и сделает запуски более частыми.

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