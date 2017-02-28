SpaceX планирует отправить космических туристов к Луне в 2018 году

Компания SpaceX планирует отправить двух космических туристов в полет вокруг Луны в следующем году на космическом корабле, который разрабатывается для астронавтов НАСА.

Об этом сообщили представители компании.

В ходе полета будет использована ракета-носитель с большой грузоподъемностью, которая еще не запускалась.

Первый туристический полет за орбиту Международной космической станции, финансируемый из частных источников, предварительно намечен на конец 2018 года, заявил журналистам глава компании Илон Маск.

Маск отказался назвать имена будущих туристов и сообщить, в какую сумму им обойдется космический полет.

Впрочем, он отметил, что туристы знают друг друга, уже сделали «значительные» денежные вложения и пройдут «обширную подготовку перед тем, как отправиться в полет».