Компания SpaceX провела успешный запуск ракеты Falcon 9

Американская коммерческая компания SpaceX провела первый успешный, после неудачи в сентябре прошлого года, запуск ракеты-носителя Falcon 9. Ракета вывела на орбиту 10 телекоммуникационных спутников.

Многоразовая ракета-носитель стартовала в субботу с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии. Через 8 минут после старта первая ступень ракеты совершила благополучную посадку на плавучую платформу в Тихом океане.

Предыдущий запуск ракеты, проведенный во Флориде в сентябре 2016 года, окончился неудачей – ракета взорвалась при заправке топлива на космодроме Канаверал.

Ожидается, что уже со следующего года компания SpaceX начтет доставку на МКС американских астронавтов, а в дальнейшем ракета-носитель будет использоваться для полетов на Марс.