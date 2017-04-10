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Aмерикано-российский экипаж МКС вернулся на землю

Aмерикано-российский экипаж МКС вернулся на землю
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Aмерикано-российский экипаж МКС вернулся на землю

Экипаж 50-й экспедиции на международную космическую станцию успешно приземлился в степи Казахстана

Американский астронавт Шэйн Кимбро и российские космонавты Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко совершили успешную посадку после почти шестимесячной работы на борту Международной космической станции.

Российский спускаемый аппарат «Союз МС-02» с членами международного экипажа приземлился вечером по местному времени к югу от Жезказгана.

На борту МКС по-прежнему остаются три члена экипажа новой 51-й экспедиции.

Астронавт НАСА Пегги Уитсон приняла командование от покинувшего космическую станцию Кимбро и, таким образом, стала первой женщиной, когда-либо занимавшей пост командира дважды.

24 апреля Уитсон может установить очередной рекорд среди всех американских астронавтов, проведя в космосе в общей сложности более 534 дня.

Предыдущий рекорд Уитсон также установила во время нынешней экспедиции 30 марта, после шестичасового выхода в Космос, стала первой женщиной, которая провела в открытом космическом пространстве в общей сложности 53 часа.

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