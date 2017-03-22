Тибилов перед выборами заручился поддержкой Путина

Лидер сепаратистской Южной Осетии Леонид Тибилов посетил Москву по приглашению президента России Владимира Путина накануне де факто президентских выборов. Во время встречи в Кремле 21-го марта Путин пожелал Тибилову удачи и выразил надежду, что все процессы пройдут в законных рамках, что, согласно его словам, создаст «новые благоприятные условия для развития».

Примечательно, что предвыборный период в Цхинвали проходит на фоне демонстраций сторонников бывшего президента сепаратистского региона Эдуарда Кокойты, которому было отказано в праве участия в выборах по той причине, что он не удовлетворяет требованиям ценза оседлости, так как не проживал последние пять лет в Южной Осетии.

Мы за Россию. Мы за Путина. И не дадим таким проходимцам, как Сурков, подставлять Путина, и в Донецке, и в Луганске, и особенно, в Южной Осетии...

Кокойты подал в суд на ЦИК Цхинвальского региона, однако проиграл это дело. В ходе акций протеста, он обвинял «внешние силы» в контроле местных властей. В частности, Кокойты неоднократно высказывал критику в адрес представителя президента России Владислава Суркова, главного советника управления администрации президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами участниками СНГ, Абхазией и Южной Осетией, и других высокопоставленных сотрудников аппарата российского президента

«Мы за Россию. Мы за Путина. И не дадим таким проходимцам, как Сурков, подставлять Путина, и в Донецке, и в Луганске, и особенно, в Южной Осетии... В своем доме мы сами хозяева, а получается, что Сурков, Филатов и им подобные Говоруны, они представляют наверно, что мы здесь квартиранты, а они хозяева этого дома, когда приезжают, указывают – этого человека допустить к выборам, этого человека – не допускать к выборам, этого человека – уволить», – заявил Кокойты на одной из акций.

Я по-прежнему требую справедливого решения Верховного суда и буду добиваться того, чтобы суд принял во внимание имеющиеся у меня документы.

Тем не менее, Верховный Суд Южной Осетии подтвердил, что решение ЦИКа насчет отказа регистрировать Кокойты, не подлежит пересмотру. После того как в администрации Тибилова пообещали, что после возвращения из Москвы он примет Кокойты, претендент на место президента призвал своих сторонников-участников акции протеста, разойтись по домам.

«Нам дали честное слово, мы договорились, что представители власти обсудят с нами наши требования. Я по-прежнему требую справедливого решения Верховного суда и буду добиваться того, чтобы суд принял во внимание имеющиеся у меня документы. Я надеюсь, что нас опять не обманут», – заявил Кокойты своим сторонникам в ночь на 20-ое марта.

«В спокойной обстановке»

Тем не менее, Леонид Тибилов в интервью СМИ 21-го марта дал понять, что переговоры с Кокойты будут направлены на то, чтобы он отказался от акций, и что решение о его «незаконной» регистрации пересматриваться не будет.

Решение суда окончательное, и обжалованию не подлежит, так что экс-президенту, конечно, придется подчиниться закону

«Решение суда окончательное, и обжалованию не подлежит, так что экс-президенту, конечно, придется подчиниться закону. Главное, чтобы он перестал призывать своих сторонников требовать от действующей власти изменения судебного решения, нарушая закон. Думаю, что тот переговорный процесс, который ведется со сторонниками экс-президента, принесет определенные плоды, и Южная Осетия в спокойной обстановке подойдет к выборам», – заявил Тибилов.

В выборах, которые пройдут 9-го апреля, участвуют трое кандидатов: действующий глава Цхинвальского региона Леонид Тибилов, спикер парламента Анатолий Бибилов и сотрудник КГБ Алан Гаглоев.

Примечательно, что на предыдущих выборах в апреле 2012 года, когда победил экс-глава местного КГБ Леонид Тибилов, набрав 54,12% (15 786 голосов), в сепаратистской Южной Осетии президента выбрали с четвертой попытки. Выборы тогда проводились с ноября 2011 года на фоне масштабных акций протеста.

В частности, тогда кандидат от оппозиции Алла Джиоева значительно опередила своего соперника Анатолия Бибилова, которого поддерживал Кремль, но власти отменили результаты голосования и лишили Джиоеву возможности участвовать в новых выборах. За этим решением последовали демонстрации сторонников Джиоевой.

Я проинформировал Владимира Владимировича о том, что дополнительное соглашение практически проработано –мы ждем сигнала

За день до назначенной Джиоевой собственной инаугурации сотрудники правоохранительных органов ворвались в ее штаб-квартиру, чтобы принудительно доставить ее на допрос «в качестве свидетеля» по делу о попытке захвата здания ЦИК Южной Осетии. Как утверждала Джиоева и ее сторонники, представители правоохранительных органов тогда избили ее, а заодно и остальных, находившихся в штабе людей. После этого Джиоева больше не принимала участия в выборах.

«Ждем сигнала»

На встрече Путина с Тибиловым также обсуждались социально-экономические вопросы, и, как сообщил глава Южной Осетии, он получил обещание президента РФ, что Россия выделит региону необходимые средства для «завершения восстановительного процесса».

Тибилов также подтвердил, что на встрече говорили и о недавно одобренном Путиным соглашении о порядке вхождения отдельных югоосетинских подразделений в состав Вооруженных сил РФ.

«Я проинформировал Владимира Владимировича о том, что дополнительное соглашение практически проработано –мы ждем сигнала. Уже в ближайшие дни дополнительное соглашение по взаимодействию наших оборонных ведомств будет подписано», – сообщил Тибилов журналистам.

Напомним, формирование единой системы обороны является частью соглашения «О союзничестве и интеграции», которое Путин и Тибилов подписали в Москве 18 марта 2015 года.

Два «референдума»

Пресс-секретарь Тибилова Гана Яновская ранее сообщила, что среди тем, которые Тибилов намерен затронуть на встрече с Путиным, будет и референдум по переименованию Южной Осетии, который также пройдет 9-го апреля. В частности, Тибилов предлагает сохранить нынешнее название – «Республика Южная Осетия», и добавить к нему второе называние – «Государство Алания». Как он заявлял ранее, добавление «Алании» к названию может создать условия для вхождения Южной Осетии в состав РФ, частью которой уже является одна Алания – т.е. Северная Осетия.

«Наши братья на севере назвали свою республику Северная Осетия-Алания, и переименование нашего государства в Южную Осетию-Аланию создаст условия и предпосылки для вхождения Единой Алании в состав Российской Федерации», – заявил тогда Тибилов.

Как сообщили сепаратистские власти в мае прошлого года, Цхинвали намерен провести «референдум» о присоединении к Российской Федерации в 2017-ом году, после президентских выборов. Российские чиновники неоднократно заявляли, что вопрос вхождения Южной Осетии (ЮО) в РФ на данном этапе не рассматривается.

Так президент России Владимир Путин в апреле прошлого года заявил журналистам, что РФ не собирается присоединять Южную Осетию, хотя не может противиться проведению там референдума, который аннонсировал Леонид Тибилов.

Тбилиси не признает легитимности процессов в Цхинвальском регионе. Международные организации, а также Соединенные Штаты ранее дали негативную оценку планам сепаратистов в Цхинвали.

Напомним, что в результате российско-грузинской войны Россия в 2008 году признала независимость двух грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии – и перебросила дополнительные войска и вооружения на свои военные базы на этих территориях. Все государства мира – за исключением Венесуэлы, Никарагуа и Науру – рассматривают эти регионы как территорию Грузии, находящуюся под российской оккупацией.