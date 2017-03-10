Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент Пак Кын Хе

СЕУЛ – Конституционный суд Южной Кореи единогласно проголосовал за утверждение импичмента президента Пак Кын Хе.

В пятницу национальные СМИ в прямом эфире транслировали, как и.о. председательствующего судьи Ли Чон Ми зачитал постановление Конституционного суда в Сеуле: «Мы считаем, что более целесообразно отстранить ответчицу от должности. Следовательно, единогласным решением судей мы объявляем об утверждении импичмента. Ответчица президент Пак Кын Хе отстранена от должности».

Решение Национальной ассамблеи об импичменте президента, принятое двумя третями голосов в декабре прошлого года, поддержали все восемь судей Конституционного суда.

Решение было принято в связи с выдвинутыми против Пак Кын Хе обвинениями в коррупции, неправомерных действиях и недобросовестном отношении к служебным обязанностям.