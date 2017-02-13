Российская «Солидарность» поддержит Навального на выборах президента в 2018 году

МОСКВА – В прошедшие выходные съезд российского общественного движения «Солидарность» поддержал Алексея Навального в качестве кандидата в президенты России. Организация, созданная в 2008 году Борисом Немцовым, Владимиром Буковским, Гарри Каспаровым и Ильей Яшиным, приняла заявление, в котором сообщила о «поддержке кандидатуры Алексея Навального на президентских выборах 2018 года и о присоединении к кампании в поддержку его регистрации в качестве кандидата».

В документе поддержка «Солидарностью» Алексея Навального объясняется необходимостью участия в выборах президента России кандидатов, альтернативных Владимиру Путину: «Чиновники всех уровней власти прилагают усилия для фактически безальтернативного переизбрания Владимира Путина на должность главы государства. Явным признаком этого стало окончательное превращение судебной системы в механизм отстранения от выборов политических оппонентов действующего президента. Так, 8 февраля 2017 года суд в Кирове принял решение, лишающее права на участие в президентских выборах Алексея Навального».

«Приговор дословно повторил вердикт этого же суда, ранее раскритикованный Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) и затем отменённый Верховным судом РФ. Политическая мотивированность этого решения и его вопиющая неправосудность очевидны» – отметили члены «Солидарности» в своем заявлении.

Сам Алексей Навальный в воскресенье пришел на съезд «Солидарности», состоявшийся 11–12 февраля в одном из бизнес-центров Москвы. Оппозиционер сказал, что главной задачей его будущей кампании является смена правящего режима в стране: «Это выборы, в которых мы обязаны участвовать для того, чтобы сокрушить, переизбрать, сменить этот режим. Потому что в 2002-2003 годах мы могли спорить: «Ну, вот здесь Путин сделает что-то хорошо, а мы бы сделали иначе, немножко лучше». В 2007 году мы говорили: «Он, может быть, здесь сделает что-то хорошо, но, скорее всего, вообще все плохо, нам не нравится, и мы становимся в оппозицию». Сейчас, в 2017 году, я считаю, что мы смело можем утверждать, что все, что они делают – это плохо».

Алексей Навальный рассказал, что в ближайшее время в нескольких городах России должны открыться штабы его поддержки в качестве кандидата на пост президента. Он также посоветовал собравшимся не допускать возможности того, что он может отказаться от стремления стать президентом из-за препятствий юридического характера: решение суда в Кирове, вынесенное 8 февраля, как считает Навальный, должно быть и будет отменено.

Борец с коррупцией высказался и по внешнеполитическим вопросам: по его мнению, решение проблемы незаконного захвата Россией Крыма растянется на десятилетия, но вмешательство Москвы на востоке Украины можно и необходимо прекратить уже сейчас: «Что касается восточной части Украины – конечно, российские войска должны быть немедленно оттуда выведены. Война должна быть прекращена. Россия просто должна выполнить Минские соглашения, где, в общем-то, все это и прописано, в том числе и признание суверенитета Украины над восточной частью».

Илья Яшин: нам нужно вернуться на улицы

Один из руководителей «Солидарности», член федерального политического совета движения Илья Яшин выступил на съезде с программным докладом, критически описав ситуацию в России и ее позиционирование в мире.

По словам Яшина, критикам Кремля нельзя рассчитывать на отстаивание своей точки зрения в суде: «Мы видим, насколько подконтрольной, управляемой стала судебная система, которая не только очень агрессивно настроена по отношению к гражданам (всего лишь меньше 1% оправдательных приговоров ежегодно выносится в российских судах), но зачастую выполняет функцию политической дубинки. Например, когда нужно отстранить от власти неугодного кандидата, в дело вступают, в первую очередь, суды, которые выносят приговоры по сфабрикованным политическим делам, как это было в истории с Алексеем Навальным. Но если раньше они как-то стеснялись, хотя бы пытались соблюдать какие-то формальности, то сейчас это делается просто демонстративно, нагло».

Молодой политик также заявил, что нынешнее руководство России поставило страну в положение беспрецедентной изоляции: «Нас воспринимают как страну агрессивную. Нас воспринимают как страну непредсказуемую. И такое впечатление, что власти это нравится. Такое впечатление, что власть продолжает делать все для того, чтобы Россия укрепилась в этом статусе, делает все для того, чтобы Россия продолжала оставаться в изоляции».

Одной из основных задач «Солидарности» Илья Яшин видит усиление уличной протестной активности: «Я считаю, что это одна из важных задач – вернуться на улицы. Несмотря на репрессивные законы, несмотря на аресты, несмотря на давление, наша с вами задача – вернуться на улицы. Мы ведем работу в этом направлении: 26-го февраля состоится «Марш Бориса Немцова».

Дмитрий Орешкин: Навальный говорит больше и смелее, чем остальные

Политолог, член Комитета гражданских инициатив Дмитрий Орешкин в интервью «Голосу Америки» говорит, что на первый взгляд решение Навального идти в президенты России, несмотря на запреты и судебные решения, выглядит нереализуемым. Однако, по мнению эксперта, есть факторы, пробивающие брешь в этой стене запретов: «Первое – это сам Навальный, который обычно просто так ничего не говорит – он старается все-таки, чтобы его слова потом реализовывались. Навальный говорит больше и смелее, чем кто-либо на его месте.И второе. Есть механизмы воздействия. На Конституционный суд надежды большой нет, а вот суд, который находится в Европе, Европейский суд по правам человека, он действует».

По мнению Дмитрия Орешкина, заставляя российскую власть отвечать на его жалобы в ЕСПЧ, Алексей Навальный задействует реальный рычаг давления, подтверждающий го правоту. Кроме того, политолог уверен в том, что совмещение судебных побед с созданием массовой поддержки может принести оппозиционеру результат: «Штабы поддержки – это вещь не самая главная. Самое главное – иметь реальный рычаг давления, потому что эта власть понимает только силовое воздействие. Если у тебя нет ресурса, ты можешь говорить о чем угодно. Европейский суд – не самый сильный рычаг, но очевидно, что Навальный попытается создать за этот год какой-то более сильный рычаг, наверное, с привлечением широких общественных масс».