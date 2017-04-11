Врыв в автобусе немецкого футбольного клуба «Боруссия Дортмунд»

По сообщению агентства Reuters со ссылкой на футбольный клуб «Боруссия» Дортмунд, по меньшей мере один человек получил ранения в результате взрыва в автобусе, который перевозил немецкую футбольную команду на первый матч четвертьфинала Лиги Чемпионов против команды «Монако».

По информации BBC, защитник клуба «Боруссия» и национальной сборной Испании Марк Бартра получил ранения.

«Инцидент произошел вскоре после отъезда автобуса футбольного клуба «Боруссия» из гостиницы на стадион. Автобус был поврежден в двух местах, – говорится в заявлении клуба. – «Один человек пострадал и находится в больнице. Мы предоставим дополнительную информацию, как только будем знать больше».

Представители «Боруссии» также сообщили, что матч будет перенесен на среду.