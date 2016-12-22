В Москве прошла церемония прощания с Андреем Карловым

В Москве прошла гражданская панихида по Андрею Карлову – российскому послу в Турции, который был убит в Анкаре в понедельник человеком, прокричавшим «Аллах акбар» и «Не забудем Алеппо».

Дипломаты и родные покойного собрались в здании министерства иностранных дел, чтобы проститься с Карловым, которому было 62 года.

Тело Карлова лежало в открытом гробу в отделанном мрамором зале в окружении солдат почетного караула. Участники церемонии, включая премьер-министра Дмитрия Медведева и министра иностранных дел Сергея Лаврова, подходили к гробу и возлагали цветы.

Президент Владимир Путин также отдал дань уважения покойному. Российский лидер некоторое время сидел рядом с гробом и общался с вдовой Карлова, голова которой была покрыта черным платком.

Имя Карлова было высечено на мраморной плите в здании МИД рядом с именами других известных российских дипломатов.

Позднее прощание с Карловым продолжится в московском Храме Христа Спасителя, где патриарх Русской православной церкви Кирилл совершит отпевание.