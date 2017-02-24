Анна Севортьян: Решение по Дадину - знаковое

Накануне Верховный суд России принял решение об отмене приговора Ильдару Дадину - первому и пока единственному активисту, осужденному по статье о неоднократных нарушениях порядка проведения акций протеста.

Исполнительный директор Гражданского форума ЕС-Россия Анна Севортьян в беседе с автором и ведущей программы «Настоящее время. Итоги» оценила это решение как знаковое, подчеркнув при этом необходимость системных изменений.