Анна Севортьян: Решение по Дадину - знаковое

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Исполнительный директор Гражданского форума ЕС-Россия – о препятствиях на пути гражданских инициатив в России
Накануне Верховный суд России принял решение об отмене приговора Ильдару Дадину - первому и пока единственному активисту, осужденному по статье о неоднократных нарушениях порядка проведения акций протеста.
Исполнительный директор Гражданского форума ЕС-Россия Анна Севортьян в беседе с автором и ведущей программы «Настоящее время. Итоги» оценила это решение как знаковое, подчеркнув при этом необходимость системных изменений.
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