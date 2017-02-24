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Анна Севортьян: Решение по Дадину - знаковое

Анна Севортьян: Решение по Дадину - знаковое
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Исполнительный директор Гражданского форума ЕС-Россия – о препятствиях на пути гражданских инициатив в России

Накануне Верховный суд России принял решение об отмене приговора Ильдару Дадину - первому и пока единственному активисту, осужденному по статье о неоднократных нарушениях порядка проведения акций протеста.

Исполнительный директор Гражданского форума ЕС-Россия Анна Севортьян в беседе с автором и ведущей программы «Настоящее время. Итоги» оценила это решение как знаковое, подчеркнув при этом необходимость системных изменений.

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    Юлия Савченко

    Журналист-международник cо стажем работы в России, Центральной Азии, Великобритании и США. На Русской службе "Голоса Америки" - с 2010 года. Освещает темы политики, международных отношений, экономики, культуры. Автор и ведущая программы «Настоящее время. Итоги»

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    Дмитрий Шахов

    Оператор, продюсер программы "Настоящее время. Итоги". на "Голосе Америки" с 2014 

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