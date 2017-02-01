Сенатский комитет одобрил кандидатуру Сешнса на пост министра юстиции

Юридический комитет верхней палаты Конгресса утвердил кандидатуру сенатора Джеффа Сешнса, предложенного президентом Трампом на пост главы министерства юстиции и генерального прокурора США. Это решение позволит полному составу сената провести голосование по его кандидатуре уже на этой неделе.

Слушания в комитете состоялись на следующий день после того, как демократы заблокировали обсуждение, и через два дня после того, как президент Трамп уволил и.о. генерального прокурора Салли Йейтс из-за ее отказа выполнить его распоряжение, вводящее иммиграционные ограничения.

В ходе бурного обсуждения кандидатуры Сешнса сенаторы-демократы настаивали на том, что претендент на пост главы минюста, являющийся одним из советников президента Трампа по иммиграционным и другим вопросам, едва ли сможет объективно и беспристрастно выполнять свои обязанности.

Несмотря на протесты демократов, кандидатура сенатора была одобрена 11 голосами против 9.