Сешнс настаивает, что честно отвечал на вопросы сенаторов

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс настаивает, что правильно отвечал на слушаниях по его утверждению в январе, когда он отрицал контакты с российскими чиновниками во время предвыборной кампании.

На прошлой неделе Сешнс заявил, что отстраняется от любого расследования предполагаемого вмешательства России в ход президентских выборов.

«Я дал правильный ответ», – написал Сешнс в письме председателю комитета Сената по вопросам судебной власти Чаку Грассли.

Сешнс повторил, что разговаривал с послом России Сергеем Кисляком на съезде Республиканской партии в Кливленде в июле и в своем офисе в Сенате в Вашингтоне в сентябре.

Многие демократы, выступающие за широкое расследование контактов между сотрудниками штаба Трампа и российскими властями, призывают Сешнса уйти в отставку. В то время сенатор от Алабамы, Сешнс был высокопоставленной фигурой в предвыборном штабе Дональда Трампа.

Сешнс отрицал контакты с представителями России, когда сенатор-демократ Эл Франкен спросил его, что он предпримет, если окажется, что сообщения о контактах между окружением Трампа и российской стороной окажутся правдой.

«Я не упомянул о своих контактах с послом России на протяжении нескольких лет, поскольку этот вопрос к ним не относился», – говорится в письме Сешнса Грассли, которое, по словам сенатора, является дополнением к его январскому выступлению.

Сешнс сообщил, что его самоустранение относится не только к предполагаемым контактам России и штаба Трампа, но также к связям

Москвы с переходной командой и администрацией Трампа.