Генпрокурор США обвинен в сокрытии информации о встречах с послом России

Лидер демократов в Палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси поздно в среду вечером потребовала отставки генерального прокурора Джеффа Сешнса после того, как стало известно, что он в прошлом году дважды беседовал с послом России в США и не рассказал об этом на слушаниях в Сенате по утверждению его кандидатуры на пост главы министерства юстиции.

«После того, как он солгал под присягой Конгрессу о его контактах с русскими, генеральный прокурор должен уйти в отставку, – говорится в заявлении Пелоси. – Сешнс не достоин того, чтобы возглавлять правоохранительную систему нашей страны и должен уйти в отставку».

Как сообщила газета Washington Post, нынешний генеральный прокурор дважды беседовал с послом России в США в прошлом году, когда был сенатором, и не рассказал об этом на слушаниях по утверждению его кандидатуры, когда его спрашивали о возможных контактах между предвыборным штабом Трампа и представителями российских властей.

Ссылаясь на неназванных сотрудников министерства юстиции, газета пишет, что одна из этих встреч была частной беседой Сешнса и российского посла Сергея Кисляка, которая проходила в офисе сенатора в сентябре.

По мнению представителей американской разведки, именно на этот период пришелся пик российской киберкампании, направленной на изменение хода президентской предвыборной гонки, напоминает газета.

Контакты, о которых ранее не было известно, могут дать повод для новых призывов в Конгрессе о назначении специального прокурора для расследования роли России в президентских выборах 2016 года, указывает Washington Post.

Представитель министерства юстиции Сара Исгур Флорес заявила, что в заявлениях Сешнса, которые он сделал под присягой в ходе процедуры утверждения, «нет абсолютно ничего недостоверного».

«На слушаниях его спрашивали о контактах между Россией и штабом Трампа, а не о встречах, которые он проводил в качестве сенатора и члена комитета по вооруженным силам», – пояснила она.

Позднее Сешнс выпустил заявление, в котором подчеркнул, что он «никогда не встречался с российскими официальными лицами для обсуждения вопросов, связанных с предвыборной кампанией».

«Я понятия не имею, что это за утверждения. Это ложь», – заявил генеральный прокурор.

Первый советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн был вынужден уйти в отставку в феврале в связи с тем, что он обсуждал с Кисляком тему санкций США против России до вступления Трампа в должность и ввел в заблуждение вице-президента Майка Пенса о содержании его разговоров.



В качестве генерального прокурора Сешнс руководит работой министерства юстиции, включая ФБР, которое начало расследование российского вмешательства и связей Москвы с окружением Трампа.

До настоящего времени Сешнс не подавался призывам самоустраниться от расследования.

Республиканский сенатор Линдси Грэм заявил в среду, что если ФБР придет к выводу, что штаб Дональда Трампа незаконно координировал свои действия с Россией, Сешнс должен самоустраниться от принятия решений в вопросах о привлечении к ответственности.

Назначенец Трампа Сешнс «не может принимать такое решение», заявил Грэм.

В то же время Грэм заявил, что ему нужно больше информации о предполагаемых контактах Сешнса и российского посла.

«Контакты между штабом Трампа и представителями России могли быть вполне законными. Я хочу знать, что происходило между штабом Трампа, штабом Клинтон и русскими», – заявил Грэм на телеканале CNN.