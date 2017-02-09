Джефф Сешнс: биографическая справка

Полное имя: Джефферсон Борегард «Джефф» Сешнс III

Возраст: 70

Место рождения: Сельма, Алабама

Образование: Бакалавр искусств (Хантингтон-колледж в Монтгомери), доктор юриспруденции (Университет штата Алабама).

Семейное положение: женат на Мэри Блекшиа. Дети – две дочери и сын.

Карьера:

С 1973 по 1986 находился в резерве Армии США, дослужился до звания капитана.

С 1975 по 1977 был практикующим адвокатом.

С 1975 по 1977 работал помощником прокурора США для Южного округа штата Алабама.

С 1981 по 1993 занимал должность прокурора США для Южного округа штата Алабама.

С 1995 по 1997 находился на посту генерального прокурора штата Алабама.

В 1997 избран в Сенат США.

В 2016 вступил в должность Генерального прокурора США.

Партийная принадлежность: республиканец

Биографическая справка:

Джефф Сешнс родился в городе Сельма, штат Алабама, 24 декабря 1946 года. Выходец из религиозной обеспеченной семьи.

В 1964 году Джефф стал игл-скаутом (Eagle Scout) (высшее звание в иерархии бойскаутов).

После школы поступил в Хантингтон-колледж, где получил степень бакалавра искусств (Bachelor of Arts) в 1969 г. В 1973 Джефф получил степень доктора юридических наук (Juris Doctorate degree) в Университете штата Алабама.

Сешнс служил в резерве армии США с 1973 по1986 и закончил службу в звании капитана. Вспоминая те дни, Джефф считает этот период самой полезной главой своей жизни.

Начал юридическую карьеру в 1975 году в качестве практикующего адвоката в городе Расселвилль, штат Алабама. После двухлетнего пребывания в должности помощника прокурора Южного округа штата Алабама, в 1981 году Сешнс был назначен на должность прокурора США для Южного округа Алабамы президентом Рональдом Рейганом. Этот пост он занимал в течение 12 лет. В 1995 Сешнс был избран генеральным прокурором штата Алабама.

В 1997 году он был избран в Сенат США. Будучи сенатором, Сешнс уделял внимание положению военных, выступал за предоставление налоговых льгот для стимулирования экономического роста и расширение возможностей американцев. Сенатор Сешнс был влиятельным членом Комитета по бюджету. Также Сешнс входил Юридический комитет, Комитета по делам вооруженных сил, Комитет по защите окружающей среды и общественным работам.

В 2001 и 2003 гг. Сешнс предлагал внести в Конституцию поправку о запрете однополых браков. Выступал против отмены правила «не спрашивай – не говори», которое позволяло представителям секс-меньшинств служить в Вооруженных силах США при условии, если они не рассказывают о своей сексуальной ориентации.

О Сешнсе

«Подход сенатора Сешнса к гражданскии правам является юридически обоснованным и интеллектуально честным. [Сешнс] высоко ценит и понимает исторические основы гражданских прав». (Независимый комиссар Комиссии США по гражданским правам Питер Кирсанов, 2017)

«Зная сенатора Сешнса 20 лет, я не наблюдал ни малейших проявлений расизма, потому что их не существует». (Бывший главный юрисконсульт Юридического комитета Сената, Уильям Смит 2017 г.)