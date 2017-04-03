Вучич победил на выборах президента Сербии в первом туре

Премьер-министр Сербии консерватор Александр Вучич одержал внушительную победу на президентских выборах в воскресенье. Таким образом он подтвердил, что контролирует политическую жизнь в стране, стремясь к потеплению отношений с Западом и одновременно к укреплению связей с традиционным союзником, Россией.

Независимые социологи вечером в воскресенье сообщили, что Вучич набирает около 55 процентов голосов, что означает его победу уже в первом туре. Его ближайший соперник, оппозиционный кандидат Саша Янкович, набрал лишь 16 процентов.

Юрист по образованию, Вучич с 2008 года выступает за вхождение Сербии в ЕС, что разительно отличается от ультранационалистических позиций, которые он занимал в 1990-е, когда состоял в крайне правой Сербской радикальной партии.

Он вступил в эту партию в 1993 году и получил известность благодаря своим пламенным выступлениям, в которых защищал действия сил этнических сербов и их лидеров во время войны в Боснии в 1992-1995 годах.

В 2008 году он шокировал политологов и экспертов, когда порвал с радикалами, чтобы создать правоцентристскую Прогрессивную партию, которая выступает за сотрудничество с Западом.

В том же году он вновь ошеломил сторонников, когда охарактеризовал убийство сербскими войсками 8 тысяч мусульманских мужчин и мальчиков в Сребренице как «ужасное преступление», после того, как более десяти лет выступал в защиту данного проявления военного геноцида.

Он также выступает за укрепление отношений с бывшим противником, Косово, что является ключевым требованием ЕС для приема Сербии в этот блок.

Вучич был назначен вице-премьером в 2012 году, после победы его Сербской прогрессивной партии на выборах, и через два года стал премьер-министром.

Многие полагают, что он назначит на пост премьер-министра своего союзника, после чего придаст должности президента, которая сейчас носит церемониальный характер, более важную роль, с тем чтобы он мог контролировать принятие политических решений и политическую жизнь в целом в стране с населением 7,2 миллиона человек.