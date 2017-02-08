Украинские сепаратисты сообщили о гибели одного из командиров

Действующие на востоке Украины сепаратисты сообщили об убийстве одного из своих командиров.

По данным Донецкого агентства новостей, Михаил Толстых, более известный под псевдонимом Гиви, был убит в среду рано утром в результате террористической атаки.

Несколько российских СМИ сообщили, что Толстых погиб в результате взрыва у него в офисе.

Российские телеканалы транслируют кадры с пожарными, которые тушат пламя в здании, где предположительно располагалась штаб-квартира Толстых.

Толстых был одним из самых узнаваемых лиц среди участников вооруженного конфликта между Украинской армией и пророссийскими сепаратистами, который с 2014 года унес более 9800 жизней.

В прошлом году был убит близкий соратник Толстых, Арсен Павлов, также известный как Моторола.