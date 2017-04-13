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Большая реставрация к Пасхе

Несколько месяцев шла реставрация в Свято-Николаевском Соборе в Вашингтоне – кафедральном Соборе Православной Церкви в Америке. Впервые храм был расписан двадцать пять лет назад артелью московских иконописцев. В этом году один из мастеров – Александр Москальонов ,приехал в Штаты и восстановил частично утраченные росписи купольной и настенной части четверика. К празднику Пасхи храм предстал обновленным.
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Реставрация в Свято-Николаевском Соборе в Вашингтоне (иконописец Александр Москальонов)
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Реставрация в Свято-Николаевском Соборе в Вашингтоне (иконописец Александр Москальонов)

Свято-Николаевский Собор в Вашингтоне
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Свято-Николаевский Собор в Вашингтоне

Алтарная часть храма
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Алтарная часть храма

Установлены леса для работы под куполом
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Установлены леса для работы под куполом

Иконописец Александр Москальонов
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Иконописец Александр Москальонов

Свечи
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Свечи

Росписи в храме
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Росписи в храме

Иконописец
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Иконописец

Образ евангелиста Матфея
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Образ евангелиста Матфея

За работой
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За работой

Подготовительные работы
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Подготовительные работы

На лесах
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На лесах

Образ Христа под куполом в лесах
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Образ Христа под куполом в лесах

Обновленный храм
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Обновленный храм

Свято-Николаевский Собор в Вашингтоне перед Пасхой
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Свято-Николаевский Собор в Вашингтоне перед Пасхой

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