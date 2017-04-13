Большая реставрация к Пасхе

Несколько месяцев шла реставрация в Свято-Николаевском Соборе в Вашингтоне – кафедральном Соборе Православной Церкви в Америке. Впервые храм был расписан двадцать пять лет назад артелью московских иконописцев. В этом году один из мастеров – Александр Москальонов ,приехал в Штаты и восстановил частично утраченные росписи купольной и настенной части четверика. К празднику Пасхи храм предстал обновленным.
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