Двое законодателей-демократов призвали спецслужбы провести брифинг по делу Флинна

Лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси и ведущий демократ в комитете по разведке Адам Шифф в четверг призвали американскую разведку немедленно провести брифинг, посвященный контактам между бывшим советником по национальной безопасности Майклом Флинном и российскими властями.

Пелоси и Шифф обратились с письмом к исполняющему обязанности директора Национальной разведки Майклу Демпси, призвав его немедленно дать конгрессменам «исчерпывающую» информацию по данному вопросу и предоставить доступ к незасекреченным записям разговоров Флинна с представителями российских властей.