Двое законодателей-демократов призвали спецслужбы провести брифинг по делу Флинна

Нэнси Пелоси и Адам Шифф попросили предоставить конгрессменам информацию о контактах Флинна с Россией
Лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси и ведущий демократ в комитете по разведке Адам Шифф в четверг призвали американскую разведку немедленно провести брифинг, посвященный контактам между бывшим советником по национальной безопасности Майклом Флинном и российскими властями.
Пелоси и Шифф обратились с письмом к исполняющему обязанности директора Национальной разведки Майклу Демпси, призвав его немедленно дать конгрессменам «исчерпывающую» информацию по данному вопросу и предоставить доступ к незасекреченным записям разговоров Флинна с представителями российских властей.
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