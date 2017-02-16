Линки доступности

Языки
Новости

Двое законодателей-демократов призвали спецслужбы провести брифинг по делу Флинна

Адам Шифф и Нэнси Пелоси

Адам Шифф и Нэнси Пелоси

Смотреть комментарии

Нэнси Пелоси и Адам Шифф попросили предоставить конгрессменам информацию о контактах Флинна с Россией

Лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси и ведущий демократ в комитете по разведке Адам Шифф в четверг призвали американскую разведку немедленно провести брифинг, посвященный контактам между бывшим советником по национальной безопасности Майклом Флинном и российскими властями.

Пелоси и Шифф обратились с письмом к исполняющему обязанности директора Национальной разведки Майклу Демпси, призвав его немедленно дать конгрессменам «исчерпывающую» информацию по данному вопросу и предоставить доступ к незасекреченным записям разговоров Флинна с представителями российских властей.

Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Читайте также

Back to top
XS
SM
MD
LG