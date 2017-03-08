Сенаторы проверят заявления президента США

Влиятельные сенаторы - республиканец Линдси Грэм и демократ Шелдон Уайтхаус направили в ФБР и министерство юстиции США официальный запрос, потребовав передать им любые запросы и ходатайства, которые могут быть связаны с предполагаемой прослушкой избирательного штаба Трампа.

«Мы просим министерство юстиции предоставить нам копии любых обращений и судебных ордеров...имеющих отношение к прослушиванию президента Трампа, избирательного штаба Трампа или здания Trump Tower», - говорится в запросе, направленном сенаторами исполняющему обязанности заместителя министра юстиции Дане Боэнте и директору ФБР Джеймсу Коми.

В минувшую субботу Дональд Трамп обвинил своего предшественника, Барака Обаму в организации незаконного прослушивания предвыборного штаба республиканского кандидата. В ответ на многочисленные запросы журналистов и членов конгресса Белый дом отказался предоставить какие-либо доказательства, а сам президент США заявил, что провести специальное расследование и заняться поиском улик должны члены Конгресса.

В начале недели сенатор Линдси Грэм сообщил журналистам, что обвинения президента могут свидетельствовать о вопиющем нарушении законов Бараком Обамой, или о том, что законы нарушали сотрудники избирательного штаба самого Дональда Трампа, и у спецслужб США появились серьезные основания для расследования этих преступлений.

«Президент захотел, чтобы этой историей занялся Конгресс, и я, вместе с сенатором Уайтхаусом, это сделаю, - сказал Линдси Грэм. – Мы установим, был ли законным образом запрошен и получен судебный ордер на прослушивание кампании Трампа, и были ли улики, свидетельствующие о какой-либо противозаконной деятельности, в которую были вовлечены сотрудники (избирательного) штаба Трампа».

При этом оба сенатора особо подчеркнули, что объявляя о начале собственного расследования, не преследуют никаких политических целей.

«Мы будем одинаково обеспокоены и в том случае, если обнаружим доказательства противоправной деятельности или незаконных контактов с иностранными правительствами, которые суд счел достаточными для того, чтобы санкционировать прослушивание президента Трампа, его избирательного штаба или здания Trump Tower», говорится в письме Грэма и Уайтхауса.

Накануне директор ФБР Джеймс Коми и бывший директор Службы национальной разведки Джеймс Клэппер заявили, что прежняя администрация и сам президент Обама никогда не отдавали подобных распоряжений, и им ничего неизвестно об установке прослушивающих устройств в штабе кандидата Трампа.

«Как человек, отвечавший за работу части спецслужб (США), я могу сказать, что никакого прослушивания в отношении кандидата в президенты или в отношении его избирательного штаба, никогда не было», - заявил Клэппер в эфире телекомпании NBC.

Комитеты по делам разведки в Сенате и Конгрессе ведут собственные расследования попыток Москвы вмешаться в ход предвыбоной кампании в США, пытаясь, в том числе, выяснить, кто именно в предвыборном штабе Трампа вступал в переговоры с российскими представителями.

Как объяснили сенаторы Грэм и Уайтхаус, расследованием о возможной установке подслушивающих устройств займется подкомитет Сената по вопросам преступности и терроризму.