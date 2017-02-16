Сенаторы США хотят выслушать ФБР и Генпрокурора США по Майклу Флинну

Лидеры Юридического комитета Сената США обратились к генеральному прокурору США Джеффу Сешнсу и директору ФБР Джеймсу Коми с просьбой предоставить документы и краткую информацию об отставке советника по национальной безопасности Майкла Флинна.
Ссылаясь на сообщения, в которых упоминались ФБР и минюст, об отставке Майкла Флинна, сенаторы от обеих партий Чак Грассли и Дайана Фейнштейн заявили, что эти сообщения вызвали «существенные вопросы» о разговорах Флинна с российскими официальными лицами.
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