Сенатор-республиканец не будет голосовать за кандидатуру на пост главы EPA

Сенатор-республиканец США из штат Мэн Сьюзен Коллинз заявила, что не будет голосовать за кандидатуру Скотта Прюитта, генерального прокурора штата Оклахома, на пост директора федерального Агентства по охране окружающей среды (EPA). Свое решение она объяснила многочисленными исками генерального прокурора против Агентства.

В интервью местному радио, сенатор сказала, что «его [Скотта Прюитта] действия вызвали у меня глубокие сомнения по поводу того, как соотносится его видение с работой Агентства, важная миссия которого направлена на защиту человеческого здоровья и окружающей среды».