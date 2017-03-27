Сенатор Кардин: «Пространство гражданского общества в путинской России стремительно сужается»

Американский сенатор-демократ Бен Кардин, высокопоставленный член сенатского комитета по международным делам, в воскресенье выступил с осуждением арестов сотен мирных демонстрантов во время самых массовых за пять лет акций протеста в России.

«Я решительно осуждаю сегодняшнее задержание сотен мирных демонстрантов в Москве и по всей России. Это в очередной раз показывает, что пространство гражданского общества в путинской России стремительно сужается. Неудивительно, что вопиющая коррупция и культура безнаказанности в российском правительстве вызвала столь массовую и бурную реакцию у российских граждан по всей стране», – сказал Кардин.

«Российские граждане являются источником и гарантом истинных демократических перемен в их стране, – подчеркнул Кардин. – Ответственное и отзывчивое к нуждам населения государственное управление в России станет результатом их отважных усилий, и ничьих больше. Но администрация Трампа не должна усложнять их работу. Я призываю администрацию Трампа сохранять приверженность США всемирно признанным правам человека и демократическим принципам в соответствии с Хельсинкским заключительным актом. Любой будущий диалог с российским правительством не должен преуменьшать важность этих ключевых американских ценностей».