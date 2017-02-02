Рекс Тиллерсон стал новым госсекретарем США

ВАШИНГТОН – Рекс Тиллерсон в среду вечером принес присягу в качестве нового государственного секретаря США. Церемония состоялась всего через несколько часов после того, как его кандидатуру утвердил Сенат.

Вице-президент Майк Пенс привел Тиллерсона к присяге в Овальном кабинете Белого дома в присутствии президента Трампа.

Тиллерсон поблагодарил Трампа за «невероятную возможность» и обещал всегда служить интересам американского народа.

Трамп поздравил Тиллерсона, отметив, что новый госсекретарь пользуется уважением по всему миру и принесет в международную дипломатию свои уникальные навыки и идеи.

«Настало время бросить ясный взор на международные дела, взглянуть на мир, который нас окружает, и заняться поиском новых решений существующих проблем на основе древних истин, – сказал Трамп на церемонии. – И эти истины включают в себя тот факт, что государства имеют право отстаивать свои интересы, а люди – свободно следовать своему предназначению. И тот факт, что всем нам будет лучше, если мы будем действовать на основе согласия, а не конфликтов. И очень грустно, что мир редко видел так много конфликтов, как сейчас».

Сенат утвердил кандидатуру Тиллерсона 56 голосами против 43, причем к поддержавшей его республиканской фракции присоединились только три демократа и один независимый сенатор.

Сенаторы от обеих партий несколько недель обсуждали тесные связи экс-главы ExxonMobil с российским президентом Владимиром Путиным, рассуждая, способен ли он оставить деловые интересы, чтобы служить на высшем дипломатическом посту страны.

«Тиллерсон проделал великолепную работу для одной из крупнейших компаний мира, – отметил сенатор-республиканец из Техаса Джон Корнин. – Теперь же его огромный опыт, профессионализм и талант послужат во благо американского народа».

Однако сенатор-демократ из Мэриленда Бен Кардин заявил: «Я по-прежнему обеспокоен тем, что проявляемая Тиллерсоном сосредоточенность на интересах бизнеса помешает ему стать госсекретарем, который рьяно продвигает идеалы и ценности, определяющие нашу страну».

Кардин добавил, что Тиллерсону будет поручено проводить «опасную и безответственную внешнюю политику» Трампа.

Тиллерсон вступил в должность на фоне напряженности между республиканцами и демократами в Конгрессе в связи с недавним указом президента Дональда Трампа по иммиграции, временно запрещающим въезд в США гражданам семи стран с мусульманским большинством.

На посту госсекретаря бывший глава нефтяного гиганта Exxon Mobil унаследует ряд глобальных проблем и вызовов – в частности, гражданскую войну в Сирии, ядерные амбиции Северной Кореи и растущее давление со стороны Китая и России.

Тиллерсон столкнется и с необходимостью решать такие относительно новые проблемы, как рост напряженности в отношениях с Мексикой из-за вопроса о финансировании строительства стены, обещанной президентом Трампом, и иммиграционного запрета.

Указ, запрещающий въезд в США гражданам из семи мусульманских стран, вызвал недовольство не только среди государств с мусульманским большинством, но и в таких странах, как Великобритания и Германия. Приблизительно 900 сотрудников Государственного департамента подписали документ, критикующий эти ограничения.

По сообщениям российских СМИ, глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев заявил, что с утверждением Тиллерсона на пост госсекретаря США у главы МИДа РФ «появился партнер для диалога о будущем отношений двух стран, с которым можно начинать конкретный разговор о будущем развитии двусторонних отношений, обозначенном в недавнем разговоре президентов России и США».