В Сенате США требуют назначить независимого спецпрокурора по расследованию связей окружения Трампа с Россией

Несколько влиятельных сенатов-республиканцев в верхней палате Конгресса США поддержали требование о назначении специального прокурора и проведении независимого расследования контактов советников и членов администрации Дональда Трампа с российскими официальными лицами.

Напомним, вечером в четверг генеральный прокурор США Джефф Сешнс признал, что в прошлом году дважды встречался с послом России в США Сергеем Кисляком, но не сказал об этом по время слушаний по утверждению на должность.

Позднее стало известно, что в декабре 2016 года зять и старший советник Дональда Трампа Джаред Кушнер и уже бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн провели конфиденциальную встречу с российским дипломатом в Нью-Йорке.

Одновременно бывшие советники избирательной кампании президента США Картер Пейдж и Джей Гордон признали, что также вели переговоры с послом России минувшим летом.

Выступая в эфире телекомпании CNN, член комитета по юридическим делам сенатор Линдси Грэм заявил, что пока не располагает «всей необходимой информацией» о таких контактах.

«Может быть, на этих встречах ничего не обсуждали, - предположил он. – Но если ФБР (проводящее собственное расследование), обнаружит, что закон был нарушен, то, разумеется, мы должны будем назначить специального прокурора».

Сенатор-республиканец Том Тиллис, в свою очередь, согласился с тем, что расследование контактов между администрацией Трампа и Кремлем должно быть продолжено.

«Пока нужно собрать как можно больше информации, и, вероятно, этим должен заняться спецпрокурор», - заявил он.

По мнению сенатора-демократа Чарлза Шумера, внутренние инструкции Министерства юстиции США прямо предписывают, независимый спецпрокурор должен быть назначен в случае «возникновения конфликта интересов в ходе расследования».

«Министерство юстиции не может вести расследование в Министерстве юстиции, - особо подчеркнул сенатор. – Этим должен заняться независимый прокурор, не подчиняющийся администрации и не имеющий никаких связей ни с одной из политических партий».

Позицию Шумера публично поддержали сенаторы Патрик Лихи, Джек Рид, Мартин Хейнрик и Гэри Питерс.

Конгресс США утвердил положение о статусе независимого спецпрокурора после Уотергейтского скандала, закончившегося импичментом президента Никсона.

Согласно этому документу, генеральный прокурор США обязан провести предварительное расследование обвинений, выдвинутых против высокопоставленных сотрудников администрации. В случае необходимости генпрокурор может обратить к коллегии, состоящей из трех судей, попросив для продолжения расследования назначить независимого прокурора.

В 1999 году демократы в Конгрессе добились отмены действия этого положения, посчитав, что спецпрокурор Кен Старр превысил свои полномочия, ведя расследование в отношении президента Билла Клинтона.

Как заявил сенатор Шумер, он рассчитывает, что нового независимого прокурора может назначить заместитель генпрокурора США Дана Боэнте. Если этого не произойдет, то, по словам законодателя, сенаторы-демократы намерены обратиться к своим коллегам-республиканцам с предложением утвердить новое положение о статусе независимого прокурора.