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В Сенате США требуют назначить независимого спецпрокурора по расследованию связей окружения Трампа с Россией

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Несколько влиятельных сенатов-республиканцев в верхней палате Конгресса США поддержали требование о назначении специального прокурора и проведении независимого расследования контактов советников и членов администрации Дональда Трампа с российскими официальными лицами.

Напомним, вечером в четверг генеральный прокурор США Джефф Сешнс признал, что в прошлом году дважды встречался с послом России в США Сергеем Кисляком, но не сказал об этом по время слушаний по утверждению на должность.

Позднее стало известно, что в декабре 2016 года зять и старший советник Дональда Трампа Джаред Кушнер и уже бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн провели конфиденциальную встречу с российским дипломатом в Нью-Йорке.

Джаред Кушнер

Джаред Кушнер

Одновременно бывшие советники избирательной кампании президента США Картер Пейдж и Джей Гордон признали, что также вели переговоры с послом России минувшим летом.

Выступая в эфире телекомпании CNN, член комитета по юридическим делам сенатор Линдси Грэм заявил, что пока не располагает «всей необходимой информацией» о таких контактах.

«Может быть, на этих встречах ничего не обсуждали, - предположил он. – Но если ФБР (проводящее собственное расследование), обнаружит, что закон был нарушен, то, разумеется, мы должны будем назначить специального прокурора».

Сенатор-республиканец Том Тиллис, в свою очередь, согласился с тем, что расследование контактов между администрацией Трампа и Кремлем должно быть продолжено.

«Пока нужно собрать как можно больше информации, и, вероятно, этим должен заняться спецпрокурор», - заявил он.

По мнению сенатора-демократа Чарлза Шумера, внутренние инструкции Министерства юстиции США прямо предписывают, независимый спецпрокурор должен быть назначен в случае «возникновения конфликта интересов в ходе расследования».

Чарльз Шумер

Чарльз Шумер

«Министерство юстиции не может вести расследование в Министерстве юстиции, - особо подчеркнул сенатор. – Этим должен заняться независимый прокурор, не подчиняющийся администрации и не имеющий никаких связей ни с одной из политических партий».

Позицию Шумера публично поддержали сенаторы Патрик Лихи, Джек Рид, Мартин Хейнрик и Гэри Питерс.

Конгресс США утвердил положение о статусе независимого спецпрокурора после Уотергейтского скандала, закончившегося импичментом президента Никсона.

Согласно этому документу, генеральный прокурор США обязан провести предварительное расследование обвинений, выдвинутых против высокопоставленных сотрудников администрации. В случае необходимости генпрокурор может обратить к коллегии, состоящей из трех судей, попросив для продолжения расследования назначить независимого прокурора.

В 1999 году демократы в Конгрессе добились отмены действия этого положения, посчитав, что спецпрокурор Кен Старр превысил свои полномочия, ведя расследование в отношении президента Билла Клинтона.

Кен Старр

Кен Старр

Как заявил сенатор Шумер, он рассчитывает, что нового независимого прокурора может назначить заместитель генпрокурора США Дана Боэнте. Если этого не произойдет, то, по словам законодателя, сенаторы-демократы намерены обратиться к своим коллегам-республиканцам с предложением утвердить новое положение о статусе независимого прокурора.

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