Сенат рассматривает вариант изменения правил голосования по кандидатуре верховного судьи

Республиканцы обвиняют демократов в обструкционизме и готовы в одностороннем порядке поменять процедуру голосования
Республиканцы намерены помешать демократическому меньшинству в Сенате потребовать, чтобы кандидатура федерального судьи Нила Горсача была утверждена 60 голосами из 100.
Пользуясь численным преимуществом (52 из 100 сенаторов), республиканцы готовы в одностороннем порядке изменить правила голосования, чтобы утвердить кандидатуру номинированного президентом Трампом на пост верховного судьи простым большинством голосов.
Как и прогнозировалось, решение по вынесению кандидатуры Горсача на голосование Сената в полном составе, вылилось в ожесточенное противостояние.
«Мы находимся в ужасной ситуации, – сказал сенатор-республиканец из Аризоны Джон Маккейн в то время, как его партия готовится изменить правила голосования в Сенате. – Боюсь, однажды мы все пожалеем о том, что вот-вот собираемся сделать».
Демократы настаивают, что у них нет другого выбора, кроме как потребовать утверждения Горсача голосами трех пятых состава Сената.
«Мы не должны рассматривать кандидатуру, предложенную президентом, в отношении которого ведется расследование о возможном сговоре с Россией для того, чтобы повлиять на итоги (прошлогодних) президентских выборов (в США)», – сказал сенатор-демократ из Орегона Джефф Меркли.
В свою очередь, республиканцы не менее резко реагируют на позицию демократов и обвиняют их в слепоте и политическом обструкционизме.
«Кажется, многие демократы уже давно приняли решение препятствовать утверждению любых предложенных президентом кандидатов, – сказал лидер республиканского большинства, сенатор из Кентукки Митч Макконнелл. – Демократы устроили бы «филибастер» Рут Бейдер Гинзбург (либеральной судье Верховного суда – прим. ред.), если бы ее номинировал президент Трамп, и все мы знаем, по какой причине».
Сенатор Макконнелл считает, что демократы пытаются удовлетворить интересы крайних левых, которые до сих пор не смирились с результатами прошлогодних президентских выборов и поэтому требуют полного противостояния любым предложениям президента».
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