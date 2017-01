Администрация Трампа: формирование команды продолжается

Бывший глава Exxon Mobil Рекс Тиллерсон, которого президент Дональд Трамп выдвинул на пост госсекретаря, в понедельник с перевесом всего в один голос получил одобрение сенатского Комитета по международным отношениям. Как ожидается, он будет утвержден на эту должность при голосовании в полном составе Сената.

Комитет одобрил кандидатуру Тиллерсона 11 голосами против 10, причем все республиканцы проголосовали за него, а все демократы – против.

Одобрение комитета, ставшее победой для Трампа, вызывало сомнения вплоть до понедельника, когда входящий в комитет сенатор Марко Рубио, ранее активно критиковавший Тиллерсона, заявил, что готов поддержать его кандидатуру.

В Сенате, где республиканцы занимают 52 места из 100, кандидатура Тиллерсона, как ожидается, будет утверждена не ранее, чем на следующей недели. Демократы хотят продолжить обсуждение, а в течение этой недели новая сессия в Сенате может не состояться.

Рубио заявил, что у него вызвали беспокойство ответы Тиллерсона на вопросы сенаторов о России и других странах, однако в конечном итоге он решил проголосовать за его кандидатуру из уважения к Трампу, а также для того, чтобы поскорее заполнить эту важную вакансию.

Демократы заявили, что голосовали против Тиллерсона из опасений, что он может снять санкции с России, с которой он имел многолетние деловые контакты, а также из-за сомнений по поводу его взглядов на права человека и его отказа полностью отстраниться от дел своей бывшей компании на все время, что он будет занимать пост госсекретаря.

Тиллерсон пообещал сделать это только на год, как того требует закон.

На фоне возмущения демократов по поводу подозрений в российском вмешательстве в президентские выборы в США, Тиллерсон также вызвал дебаты в комитете, заявив, что не знает, лоббировала ли компания Exxon Mobil против санкций в отношении России, когда он ее возглавлял.

Сенатор Бен Кардин, самый высокопоставленный демократ в комитете, заявил, что сосредоточенность Тиллерсона на интересах бизнеса и его ответы на вопросы во время слушаний «могут скомпрометировать его способность полноценным образом продвигать ценности и идеалы, которые определяли нашу страну и нашу ведущую роль в мире на протяжении более 200 лет».

В пятницу, когда Трамп принес присягу в качестве 45-го президента США, Сенат одобрил только две из выдвинутых им кандидатур, что на фоне предыдущих президентов представляется относительно небольшим числом.

Тем временем газета The New York Times сообщила, что президент Трамп намерен оставить в должности директора ФБР Джеймса Коми. Ведомство тем временем продолжает расследование сообщений о предполагаемых связях между предвыборным штабом Трампа и российскими властями.

Коми подвергся резкой критике со стороны демократов, когда за 11 дней до ноябрьских выборов объявил, что ФБР изучает новые электронные письма, связанные со скандалом вокруг кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Коми сообщил своим ближайшим помощникам, что Трамп попросил его остаться на посту, сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

В сенате сегодня продолжатся слушания по утверждению еще двух кандидатов – Тома Прайса, предложенного Трампом на пост министра здравоохранения и Мика Малвани, который, возможно, бужет отвечать за федеральный бюджет.

Ожидается, что губернатор штата Южная Каролина Никки Хали сегодня будет утверждена на пост посла США в ООН. Голосование по ее кандидатуре пройдет в сенатском комитете по международным делам.

Сам президент сегодня намерен встретится с руководителями американским автомобильных концернов. Накануне этой встречи глава Ford Motor Co. Марк Филдс даже заявил, что перечитал книгу Трампа «Искусство сделки» (The Art of the Deal) , выпущенную еще в 80-х, для того, чтобы «лучше понять, о чем и как думает» президент США.