Сенат США ратифицировал принятие Черногории в НАТО, что многие законодатели расценивают как еще один шаг в продолжающемся противостоянии между странами Запада и Россией.

Сенаторы высказались за ратификацию 97 голосами против 2. Лишь сенатор-республиканец из штата Кентукки Рэнд Пол и республиканец из Юты Майк Ли проголосовали против. Пол настаивал, что, вступив в НАТО, Черногория будет пользоваться защитой США, при этом мало что давая взамен.

Сторонники расширения НАТО настаивали, что Черногория уже много сделала, чтобы поддержать США и весь альянс.

«Черногория активно поддерживала операцию НАТО в Афганистане, – сказал председатель сенатского комитета по международным отношениям республиканец Боб Коркер. – Черногория предпринимала эти меры, несмотря на попытки России подорвать ее прогресс как демократии на каждом шагу».

«Это не просто прием (в члены Альянса) или отказ в приеме небольшой страны с населением всего лишь в 650 тысяч человек, – сказал глава сенатского Комитета по делам вооруженных сил сенатор Джон Маккейн. – Это дополнительная проверка – готовы ли мы и дальше противостоять Владимиру Путину».

«Черногория пытается сделать сейчас именно то, что так ненавидит Путин, – подчеркивает сенатор-республиканец Линдси Грэм. – Демократические страны, объединяющиеся в союзы, являются для него настоящим кошмаром».

«Вступление Черногории в НАТО укрепит нашу безопасность, усилит Альянс и еще раз продемонстрирует нашу решимость России», – убежден сенатор-демократ Бен Кардин, представляющий сенатский Комитет по международным делам.

Соединенные Штаты являются одной из трех стран-членов НАТО, которые должны формально поддержать заявку балканского государства на вступление в Альянс, созданный в 1949 году для защиты от Советского Союза.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Сенат действовать без промедления. В письме к лидерам демократов и республиканцев в Сенате он написал: «Участие Черногории в майском саммите НАТО в качестве полноправного члена, а не наблюдателя, послужит мощным сигналом трансатлантического единства и покажет, что никакие третьи стороны не имеют права вето в отношении решений НАТО».

«Ставки для США и для наших европейских союзников крайне высоки, – сказал сенатор-республиканец Марко Рубио. Мы видим, как тысячи россиян вышли на улицы. Они выразили протест против вопиющей коррупции, которая питает путинский режим. А путинский режим, как все тоталитарные режимы, ответил репрессивными мерами».