Сенатский Комитет по разведке проводит слушания по российскому вмешательству в выборы

Комитет по разведке Сената проводит в четверг открытые слушания в рамках расследования российского вмешательства в президентские выборы и возможных связей между приближенными президента Трампа и российскими властями.

В числе приглашенных экспертов – бывший сотрудник американских спецслужб, директор программы по изучению России и Евразии Юджин Румер, экс-президент Информационного центра национальной стратегии Рой Годсон, эксперт Института исследований внешней политики Клинт Уаттс, глава компании FireEye Кевин Мэндиа и бывший директр Агентства национальной безопасности, президент компании IronNet Cybersecurity Кит Александер.

Как сообщили ранее представители комитета, в центре внимания участников слушаний находится первичный обзор истории и характеристик действий России и ее киберпотенциала.

Открывая слушания, сенатор Марк Уорнер заявил, что пока никто не может предсказать, к каким результатам может привести расследование о вмешательстве России в президентскую кампанию 2016 года. При этом законодатель дал понять, что у сенаторов есть очень веские основания полагать, что сотрудники избирательного штаба Дональда Трампа действительно имели контакты с Кремлем.

«Мы собираемся установить, был ли огонь на самом деле, но сейчас можем сказать, что там очень и очень много дыма», - так охарактеризовал ситуацию сенатор Уорнер.

Накануне председатель сенатского комитета по разведке, сенатор-республиканец Ричард Берр, а также самый высокопоставленный демократ в комитете – Марк Уорнер – обязались провести всеобъемлющее и беспристрастное расследование.

Берр сообщил прессе о «беспрецедентном количестве документов», предоставленном комитету на рассмотрение, а также о постоянном контакте с разведывательными службами с целью получения дополнительных документов, которые позволят сенатскому комитету по разведке «прийти к какому-либо заключению».

Помимо информации о намерениях властей России, ни Берр, ни Уорнер не сообщили, к каким выводам пришел комитет по разведке на сегодняшний день.

Результаты расследования могут иметь значение не только для Вашингтона. По словам Ричарда Берра, Россия «активно участвует» и в предстоящих президентских выборах во Франции.