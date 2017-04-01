Трамп раскритиковал телеканал NBC News за освещение вмешательства России в выборы в США

Президент Дональд Трамп подогрел и без того горячую дискуссию о возможном вмешательстве России в прошлогодние президентские выборы в США, пойдя в наступление против телеканала NBC News и его директора по политическим вопросам Чака Тодда.

В субботу утром Трамп опубликовал твиты, в которых посмеялся над внешностью Тодда, раскритиковал телеканал за недостаточное освещение так и не подтвержденных заявлений о том, что бывший президент Барак Обама вел слежку за членами предвыборной команды Трампа, и призвал NBC прекратить освещать российское вмешательство в ноябрьские выборы.

Тем временем, в пятницу Белый дом неоднозначно прокомментировал предложение бывшего советника по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна сотрудничать с комитетами, ведущими расследование возможных контактов советников Трампа с Россией во время президентской кампании, в обмен на гарантии иммунитета от судебного преследования.

В ходе ежедневного брифинга для СМИ пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сказал, что «не намерен давать Майку Флинну или еще кому-либо юридические консультации» по поводу того, стоит ли им свидетельствовать перед комитетами Палаты представителей, которые ведут расследование.

Заявление Спайсера отличалось от опубликованного ранее президентом Трампом сообщения в «Твиттере», в котором глава Белого дома написал, что поддерживает просьбу отставного генерала об иммунитете в обмен на дачу показаний: «Майк Флинн должен попросить об иммунитете в этой обстановке охоты на ведьм (прикрывающую большой прогрыш на выборах), которую организовали медиа и демократы в исторических масштабах!»

Отвечая на вопрос, не беспокоит ли администрацию Трампа, что предоставленная Флинном информация может им навредить, Спайсер ответил коротко: «Нет».

В четверг в СМИ появилась информация о том, что Флинн ведет переговоры с комитетами по разведке в Сенате и Палате представителей о предоставлении ему иммунитета от судебного преследования в обмен на показания, однако никто не согласился удовлетворить его просьбу.

«У генерала Флинна есть история, достойная изложения, и он очень хочет ее рассказать, если позволят обстоятельства», – сообщил адвокат Флинна Роберт Келнер в опубликованном в четверг заявлении.

«Ни один здравомыслящий человек не будет давать показания в условиях такой политизированной обстановки и охоты на ведьм без гарантий, что в его отношении не будет вестись несправедливое расследование», – сказал Келнер.

В пятницу самый высокопоставленный демократ в комитете по разведке Палаты представителей Адам Шифф опубликовал заявление, в котором назвал просьбу бывшего советника по вопросам национальной безопасности Флинна предоставить ему иммунитет «серьезным и важным шагом».

Кроме этого, конгрессмен сообщил, что любая просьба об иммунитете может быть рассмотрена только после того, как комитет соберет «гораздо большее количество (дополнительных) документов и (опросит) свидетелей».

Майкл Флинн был вынужден подать в отставку спустя всего лишь три недели после вступления в должность советника главы Белого дома. Официальной причиной стали обвинения в том, что отставной генерал сознательно ввел в заблуждение вице-президента США Майка Пенса, скрыв информацию о своих переговорах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Несколько комитетов Палаты представителей расследуют возможные связи соратников Дональда Трампа с агентами российского правительства, которые намеревались повлиять на исход прошлогодних президентских выборов.

Президент США решительно отверг наличие каких-либо связей с Россией во время президентской кампании, поставил под сомнение действия разведсообщества США по расследованию российского вмешательства и обвинил СМИ в проведении кампании по его (Трампа) дискредитации. Тем не менее, Белый дом признал необходимость продолжения расследования.