Сенат начнет слушания по назначенцам Трампа на этой неделе

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл рекомендует демократам «повзрослеть» и не чинить препятствий на слушаниях по утверждению кандидатур, предложенных избранным президентом Дональдом Трампом в его кабинет.

Предполагается, что не менее семи выдвиженцев Трампа появятся на заседаниях комитетов Сената на этой неделе. Среди них кандидат на должность госсекретаря Рекс Тиллерсон, возможный генеральный прокурор Джефф Сэшнс и кандидат в министры образования Бетси Девос.

Некоторые выдвиженцы Трампа, включая Тиллерсона и Девос – миллиардеры, обладающие огромными финансовыми состояниями. Некоторые демократы утверждают, что они не прошли должную проверку.

Макконнелл появился в программе «Лицом к нации» на телеканале CBS и заявил, что демократы испытывают зависть из-за поражения на президентских выборах.

«Все эти мелкие процедурные жалобы вызваны досадой на потерю не только Белого дома, но и Сената, – сказал он. – Я могу понять это, но нам нужно в некотором роде повзрослеть и пойти дальше».

Он отметил, что республиканцы не затягивали утверждение многих кандидатур, выдвинутых президентом Бараком Обамой в 2009 году, хотя они были «дико либеральными».

Однако неполное раскрытие информации со стороны некоторых выдвиженцев Трампа беспокоит не только законодателей-демократов.

Глава независимого и непартийного Управления по этике правительства США Уолтер Шауб на прошлой неделе направил письмо лидерам демократов, в котором отметил, что не все кандидаты, в отношении которых назначены слушания, прошли требуемую процедуру этических проверок и раскрыли необходимые финансовые данные.

«Я не помню случая за всю сорокалетнюю историю существования Управления по этике, чтобы Сенат проводил слушания до того, как кандидат прошел этические проверки», – написал Шауб.

По его словам, график слушаний создал «неоправданное давление» на его сотрудников, которым приводится проводить эти проверки в спешке, в результате чего у некоторых кандидатов могут быть не выявлены или не урегулированы проблемы этического характера.

Закон требует, чтобы декларации кандидатов об их финансовых активах были заверены Управлением по этике до проведения слушаний.

«До тех пор, пока я директор, сотрудники Управления по этике и официальные лица по вопросам этики не будут поддаваться давлению, чтобы обходить правила и игнорировать конфликты интересов», – отметил Шауб.

Будущий глава администрации Трампа Рейнс Прибус заявил телеканалу Fox News в воскресенье, что у переходной команды нет ни малейших намерений затягивать слушания по утверждению. По его словам, у демократов и Управления по этике «есть все необходимые им детали», и что процесс должен двигаться быстрее.