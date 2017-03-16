Сенаторы США изучают, как защитить западные демократии от российской киберугрозы

В среду в подкомитете по проблемам преступности и терроризма юридического Комитета Сената США прошли слушания на тему «Действия Россия по подрыву Демократий по всему миру». Слушания прошли под председательством сенатора Линдси Грэма.

В качестве приглашенных экспертов в слушаниях приняли участие экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, бывший заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии, директор Европейской программы Центра стратегических и международных исследований Хизер Конли, доктор наук, научный сотрудник проекта по кибербезопасности в Белферском центре науки и международных отношений Бен Бьюкенен, бывший советник по вопросам внутренней безопасности в администрации Джорджа Буша-младшего Кеннет Уэйнстейн.

Выступая перед законодателями, Тоомас Хендрик Ильвес подчеркнул, что в первый раз Эстония подверглась массированным кибератакам в 2007-м году, через полгода после того, как он был избран ее президентом. Сейчас, после российской аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, добавил Ильвес, угроза кибервойны в Европе становится новой реальностью. По мнению экс-президента Эстонии,сегодня все либеральные демократии должны «переосмыслить, как им защитить свои электоральные процессы» от вмешательства Кремля.

По словам эксперта, сейчас Москва использует при попытках такого вмешательства как старые приемы советской пропаганды, такие, как компромат и лживые (фейковые) сообщения для прессы, так и новые, такие как хакерские атаки с целью воровства баз данных своих оппонентов для последующей публикации.

В свою очередь Хизер Конли обратила внимание законодателей на тот факт, что Кремль задействует для достижения своих целей влияния на страны Запада не только политические и экономические инстументы, но и НКО, которые занимаются продвижением русской культуры, русскоязычные СМИ и православную церковь.

Конли подчеркнула, что «на переднем фронте» форьбы с российским влиянием в Европе должны стать государственные и общественные институты, занимающиеся борьбой с коррупцией, обеспечивающие финансовую прозрачность, а также независимое судопроизводство и независимая пресса.

Специалист в области компьютерной безопасности Бен Бьюкенен обратил внимание участников слушаний, что хотя сегодня преступники, действующие в киберпространстве, придумывают большое количество способов, чтобы увести следователей на ложный след, технические возможности в США позволяют определять, какие группировки и в какой стране стоят за конкретными компьютерными взломами. Вот почему, считает Бьюкенен, есть все основания утверждать, что именно Москва стоит за вмешательством в американские выборы в 2016 году.

Наконец Кеннет Уэйнстейн отметил, что киберугроза для Соединенных Штатов родилась не вчера, а нарастала год за годом в последние почти два десятилетия. И сейчас, после российского вмешательства в американские выборы, уже настало время «пробудиться всем нам», отметил эксперт, и принять действительно эффективные долгосрочные меры для защиты американских демократических институтов и процессов от угроз внешнего вмешательства.