Сенат США утвердил Нила Горсача на пост Верховного судьи

В пятницу Сенат США утвердил Нила Горсача, номинированного президентом Дональдом Трампом, в должности Верховного судьи США.

Сенаторы проголосовали по партийному признаку 54 голосами против 45.

Вице-президент Майк Пенс, который является президентом Сената и чей голос учитывается, также участвовал в голосовании.

Сенат утвердил кандидатуру Горсача на следующий день после того, как республиканцы прибегли к «ядерной опции», изменив правила голосования.

Таким образом, республиканцы не дали демократам возможности затянуть процесс принятия решения по кандидатуре Горсача, прибегнув к тактике филибастера – бесконечного оттягивания голосования.

Республиканцы говорят о том, что сожалеют о том, что пришлось применить данную меру, однако говорят, что у них не было выбора.

«Нам нужно преодолеть ситуацию с беспрецедентным применением партией тактики филибастера и вернуться к сложившимся в Сенате нормам и традициям», – сказал лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл.

«На самом деле, мы восстановили статус кво», – сказал сенатор-республиканец из Техаса, напомнив, что затягивание процесса принятие решения по кандидатуре верховного судьи почти не встречалось в истории Сената до ситуации с номинированным Трампом кандидатом.

У демократов другое мнение по поводу решения республиканцев помешать организовать филибастер.

«Когда по прошествии времени мы увидим последствия произошедшего, ответственность за изменение правил голосования будет возложена на республиканцев и их лидера в Сенате – Макконнелла, – заявил лидер сенатского демократического меньшинства Чак Шумер. – Никто не заставлял их это делать. Они действовали по своей воле».

Республиканцы, в свою очередь, утверждают, что демократы сами виноваты, так как инициировали филибастер, зная о намерении республиканцев его не допустить.

Таким образом завершился политический конфликт, продолжавшийся более года и повлиявший на правила принятия решений верхней палатой парламента.