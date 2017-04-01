Сенаторы-демократы выступают против кандидатуры Горсача

Накануне голосования в Сенате США по утверждению кандидатуры Нила Горсача на пост члена Верховного суда, все больше представителей Демократической партии заявляют о том, что будут блокировать назначение судьи, предложенного Дональдом Трампом.

В пятницу еще трое сенаторов-демократов – Клэр Маккаскилл, Ричард Блументал и Брайан Шац - сообщили, что будут голосовать против кандидатуры Горсача.

Демократы собираются использовать процедуру, известную на Капитолии, как «filibuster», добиваясь, чтобы утверждение могло состояться только в том случае, если Нил Горсач наберет не менее 60 голосов из 100.

В настоящее время республиканское большинство контролирует верхнюю палату, но их преимущество не так уж велико: 52 голоса против 48. Если демократам удастся собрать всего лишь 41 голос против Горсача, то назначение может быть заблокировано.

В минувшую пятницу 36 представителей демпартии в Сенате официально заявили о том, что выступят против кандидатуры судьи, предложенной Дональдом Трампом. До сих пор, правда, подобные инициативы в Сенате никогда не приносили результата: почти все номинанты на должность члена Верховного суда были утверждены в результате межпартийного консенсуса.

В свою очередь, республиканцы уже заявили о том, что могут изменить правила голосования так, чтобы кандидатура Нила Горсача была утверждена простым большинством.

Непримиримая позиция, занятая некотрыми демократами, стала ответом на действия республиканцев в прошлом году. Тогда консервативному большинству удалось заблокировать назначение Мэррик Гарланд, которую выдвинул на должность члена Верховного суда президент Барак Обама.

В субботу в своем еженедельном обращении к стране президент Дональд Трамп призвал сенаторов поддержать кандидатуру Нила Горсача, назвав его «невероятно квалифицированным» кандидатом.

49-летний Горсач сейчас занимает должность федерального судьи в апеляционном суде в Денвере, штат Колорадо. Если его кандидатуру утвердят, то консерваторы получат большинство в Верховном суде.