Лидер демократов обещает Горсачу «непростой путь» к утверждению

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что Нилу Горсачу, которого президент Дональд Трамп выдвинул на должность судьи Верховного суда, предстоит «непростой путь» к утверждению.

«Суть очень проста, – заявил Шумер во вторник. – Горсач неудачно проявил себя на слушаниях и не впечатлил нашу фракцию».

По словам Шумера, Горсачу будет довольно сложно получить простое большинство в 51 голос, чтобы стать членом Верховного суда.

Второй по значимости демократ в Сенате Дик Дурбин заявил во вторник, что будет голосовать против утверждения. Шумер и 23 других демократа также сообщили, что будут голосовать против.

Комитет Сената по вопросам судебной власти планирует провести голосование по Горсачу в следующий понедельник.

Если его кандидатура будет одобрена, лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл намерен вынести вопрос о его утверждение на голосование всей палаты 7 апреля.