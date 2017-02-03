Кандидат на пост министра образования США стала на шаг ближе к утверждению

В пятницу утром Сенат США проголосовал за изменение процедуры утверждения кандидатуры Бетси Девос, номинированной президентом Дональдом Трампом на пост министра образования. Таким образом, Сенат проголосовал за принятие решения об утверждении кандидата большинством голосом и запланировал голосование полным составом на следующую неделю.

Сенат проголосовал по данному вопросу, который вызывает ожесточенное противостояние демократов, в беспрецедентно раннее время – 6.30 утра по Восточно-американскому времени (EST) 52-ю голосами против 48-ми.



Незадолго до голосования лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер выступил с заявлением о том, что Девос является «одной из наихудших кандидатур», когда-либо представленных на утверждение Сенатом.

Шумер собирается голосовать против всех номинированных Трампом кандидатов. Другие демократы также выступали с критикой Девос, которая является владелицей миллиардного состояния и выступает за чартерные школа в США.

Трамп назвал Девос «блестящим и ярым защитником системы образования» и заверил, что она реформирует школьную систему в США и разберется с бюрократией, которая препятствует развитию детей.



В настоящее время в Сенате США 52 республиканца и 48 демократа. Сенаторы-республиканцы Сьюзан Коллинз и Лиза Мурковски ранее заявляли о намерении проголосовать против кандидатуры Девос, в результате чего голоса распределятся поровну, в случае чего вице-президент Майк Пенс должен будет вмешаться в процесс и разрешить ситуацию в пользу номинации Девос.