Сенатский комитет одобрил кандидатуру Сешнса на пост министра юстиции

Юридический комитет верхней палаты Конгресса утвердил кандидатуру сенатора Джеффа Сешнса, предложенного президентом Трампом на пост главы министерства юстиции и генерального прокурора США. Это решение позволит полному составу сената провести голосование по его кандидатуре уже на этой неделе.

Слушания в комитете состоялись на следующий день после того, как демократы заблокировали обсуждение, и через два дня после того, как президент Трамп уволил и.о. генерального прокурора Салли Йейтс из-за ее отказа выполнить его распоряжение, вводящее иммиграционные ограничения.

В ходе бурного обсуждения кандидатуры Сешнса сенаторы-демократы настаивали на том, что претендент на пост главы минюста, являющийся одним из советников президента Трампа по иммиграционным и другим вопросам, едва ли сможет объективно и беспристрастно выполнять свои обязанности.

Несмотря на протесты демократов, кандидатура сенатора была одобрена 11 голосами против 9.

Кроме того, ожидается, что в среду Сенат проголосует по кандидатуре Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря. Итоговое решение будет озвучено на фоне напряженности между республиканцами и демократами в Конгрессе в связи с недавним указом президента Дональда Трампа по иммиграции, временно запрещающим въезд в США гражданам семи стран с мусульманским большинством.

Бывший глава нефтяного гиганта Exxon Mobil Тиллерсон, как ожидается, займет пост главы внешнеполитического ведомства США. Он унаследует ряд глобальных проблем и вызовов – в частности, гражданскую войну в Сирии, ядерные амбиции Северной Кореи и растущее давление со стороны Китая и России.

На посту главы американской дипломатии Тиллерсон столкнется и с необходимостью решать такие относительно новые проблемы, как рост напряженности в отношениях с Мексикой из-за вопроса о финансировании строительства стены, обещанной президентом Трампом, и иммиграционного запрета.

Указ, запрещающий въезд в США гражданам из семи мусульманских стран, вызвал недовольство не только среди государств с мусульманским большинством, но и в таких странах, как Великобритания и Германия. Приблизительно 900 сотрудников Государственного департамента подписали документ, критикующий эти ограничения.