В Сенате продолжаются дискуссии по кандидатурам на посты в новой администрации

Во вторник в Юридическом комитете Сената проходит обсуждение выдвинутой президентом Трампом на пост министра юстиции кандидатуры сенатора Джеффа Сешнса. Дискуссия по этому вопросу продолжается после того, как президент США отправил в отставку и.о. генерального прокурора, отказавшуюся исполнить его распоряжение президента о запрете на въезд в страны граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением.

Сешнс, обладающий репутацией политика, занимающего жесткую позицию по вопросам иммиграции, как ожидается, будет утвержден в должности комитетом, что позволит Сенату в полном составе проголосовать по его кандидатуре уже на этой неделе.

Некоторые демократы в комитете выражают несогласие с распоряжениями Трампа по иммиграции. В частности, сенатор-демократ Дайан Файнстайн заявила, что Сешнс не может объективно следить за исполнением законов, поскольку выступал в качестве близкого советника Трампа по вопросам иммиграции и иным проблемам.

«От нас требуется определить, демонстрирует ли служебный путь номинанта его способность к объективности при обеспечении соблюдения закона для всех американцев, а также то, будет ли он независимым судьей, или он будет инструментом Белого дома», – подчеркнула Файнстайн.

Глава комитета – сенатор-республиканец Чарльз Грассли – выразил уверенность в том, что «Сешнс будет поддерживать и соблюдать все законы в равной степени», добавив, что Сешнс не участвовал в подготовке указа об ограничениях на въезд в страну. «Мне неясно, почему это стало бы проблемой, даже если бы он был вовлечен (в процесс подготовки указа), но факт состоит в том, что он вовлечен не был», – заявил Грассли.

В понедельник президент Трамп отправил в отставку исполняющую обязанности генпрокурора Салли Йейтс после того, как она поставила под сомнение конституционность инициированных им ограничений на въезд в страну и отказалась выполнять соответствующую директиву.

Отказ Йейтс носил в значительной степени символический характер, учитывая, что Сешнс, скорее всего, поддержит политику Трампа, если будет приведен к присяге.

Комитет Сената по образованию тем временем одобрил назначение Бетси Девос на пост министра образования, после чего Сенат в полном составе может рассмотреть эту кандидатуру.

Кроме того, в Сенате отложено на неопределенный срок утверждение выдвинутых президентом кандидатур на пост глав министерства финансов, а также министерства здравоохранения и социального развития после того, как демократы бойкотировали слушания в сенатском Комитете по финансам.

Сенаторы-демократы провели вне зала слушаний импровизированный брифинг для журналистов, в ходе которого потребовали предоставления большего количества информации о двух кандидатах. Конгрессмен-республиканец Том Прайс был номинирован на пост министра здравоохранения, а финансист Стив Мнучин – на пост главы министерства финансов.

Демократы заявили, что хотят больше узнать о торговых сделках, заключенных Прайсом с акциями одной из организаций, действующих в сфере здравоохранения, а также о действиях Мнучина в качестве банкира, в том числе – о взысканиях по закладным.

Председатель Комитета Оррин Хэтч заявил, что голосование будет перенесено, однако не назвал новой даты его проведения.