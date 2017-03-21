Сенаторы попросили предоставить Украине «летальное оружие»

Поставки летального оружия Киеву могут стать ответом на эскалацию боевых действий на Донбассе и продолжающееся военное вмешательство России в события в Украине. По мнению экспертов, приглашенных на состоявшиеся в сенатском Комитете по делам вооруженных сил слушания «Политика и стратегия США в Европе», российские власти по-прежнему игнорируют взятые на себя обязательства по выполнению Минских соглашений, а главной целью Кремля является ослабление НАТО, Евросоюза и других международных структур.

«Путин пытается разделить и ослабить наших союзников (по Атлантическому альянсу), – сообщил бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу. – Москва продолжает нарушать международные договоры, демонстративно наращивает мощь своих вооруженных сил и не оставляет попытки повлиять на политические процессы в европейских странах».

По мнению бывшего посла США в РФ, западные страны не располагают всей информацией о происходящем на востоке Украины, в частности, потому, что Москва препятствует работе наблюдательной миссии ОБСЕ.

«Российская сторона позволяет международным наблюдателям там находиться, но в то же время сбивает принадлежащие им «дроны» и отказывает сотрудникам ОБСЕ в доступе в отдельные районы», – подчеркнул Александр Вешбоу.

Сенатор Джони Эрнст напомнила, что в ответ на действия России Конгресс предоставил президенту США право начать поставки летального оружия для Украины.

«Мы уже обратились к президенту Трампу с просьбой ускорить этот процесс», – заявила она, ссылаясь на официальное письмо, направленное в Белый дом группой сенаторов-республиканцев.

«Я согласен с тем, что это будет необходимо сделать, если продолжится эскалация конфликта», – считает бывший заместитель госсекретаря США и экс-посол в Москве Уильям Бернс.

Эксперты, в числе которых был и бывший командующий силами США и НАТО в Европе Филлип Бридлав, согласились с тем, что обладающую ядерным оружием Россию «невозможно игнорировать, но любые переговоры и Соединенные Штаты, и их европейские союзники «должны вести с позиции силы».

Александр Вершбоу особо подчеркнул, что любое обсуждение возможной отмены санкций может начаться только после «полного выполнения (Москвой) Минских соглашений, и прекращения вмешательства (в события) на Донбассе».

«Любое другое решение будет проявлением слабости и уступкой Путину», – заявил дипломат.

Как считают эксперты, военное вмешательство России в события в Украине и Сирии заставило НАТО изменить свою военную доктрину, всерьез заняться созданием международных соединений, разработать стратегию противодействия киберугрозам и увеличить бюджетные ассигнования, предоставляемые членами Альянса.

Александр Вершбоу заявил, что переброска международных батальонов НАТО в страны Былтии является не только символическим жестом.

«Если российские войска или «маленькие зеленые человечки» перейдут границу (Балтийских стран), то они встретятся не с местными военными подразделениями, а с войсками международной коалиции», – уточнил он.

При этом, правда, эксперты признали, что новая стратегия Альянса нуждается в «серьезной доработке».

«У НАТО нет наступательной стратегии, есть только оборонительная,– пояснил Филлип Блидлав. – Лично я как летчик-истребитель считаю, что лучшая оборона – это ракета, выпущенная в противника».