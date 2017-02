В Cенате США призывают к более жесткой политике в отношении России

Члены сенатского Комитета по международным делам призвали новую администрацию США занять «более жесткую позицию» по отношению к Москве. В ходе слушаний «Соединенные Штаты, Российская Федерация и будущие вызовы» (The United States, The Russian Federation and the Challenges Ahead") законодатели, представляющие Демократическую и Республиканскую партию, заявили, что намерения президента Трампа «установить дружественные отношения» с Россией вызывают серьезное беспокойство у большинства членов конгресса.

«Несмотря на эти, уже сделанные (президентом), неоднозначные заявления, в администрации есть люди, придерживающиеся диаметрально противоположных взглядов, – этими словами открыл слушания глава Комитета по международным делам, сенатор от штата Теннесси Боб Коркер. – Я считаю, что вместе с ними мы сможем сформировать политику (в отношении России), которую поддержат в конгрессе».

Приглашенный на слушания в качестве эксперта бывший командующий силами НАТО в Европе генерал Филип Бридлав отметил, что Россию не стоит недооценивать.

«Это великая держава, чей ядерный арсенал сравним с американским, – напомнил он. – Это вторая по мощи армия в мире, и, безусловно, самая мощная армия на европейском континенте. Даже после введения санкций российская экономика занимает 12-е место в мире».

По словам генерала, у США и России по-прежнему остаются возможности для взаимовыгодного сотрудничества, но опыт предыдущих администраций показывает, что «политика уступок» в отношениях с Москвой «никогда не приносит результата».

«И администрация президента Буша, и администрация президента Обамы пытались наладить диалог с Россией, – напомнил генерал Бридлав. – Но в Кремле этот «мягкий подход» сочли проявлением слабости».

Бывший командующий европейскими силами НАТО считает, что именно «нерешительность», проявленная предыдущими администрациями, сделала возможной российскую агрессию против Грузии, Украины и «поставила под удар» страны Балтии.

«Следующими целями (для Москвы) могут стать Эстония и Латвия, где 25 процентов населения составляют русскоязычные граждане, – утверждает Бридлав. – Поэтому еще до начала каких-либо переговоров (с Кремлем) администрация президента Трампа должна подтвердить, что будет соблюдать 5-ю статью устава НАТО (предусматривающую военную защиту всех членов альянса)».

Эксперт вашингтонского Центра новой американской стратегии, бывший советник вице-президента США по национальной безопасности Джулиэнн Смит (Julianne Smith), в свою очередь, считает, что не менее серьезной угрозой со стороны России является «проводимая Кремлем масштабная кампания дезинформация», попытки вмешательства в избирательные процессы в европейских странах, и хакерские атаки.

«Полученную таким образом информацию Москва активно использует для подрыва стабильности в этих странах», – говорит она.

Влиятельный член комитета по международным делам сенатор Бен Кардин добавил, что именно хакерские атаки, организованные Москвой во время предвыборной кампании в США, стали главной причиной проведения слушаний в верхней палате.

По его словам, после этого стало окончательно понятно, что «Конгресс обязан уделять больше внимания» действиям России.

«Они нарушили Будапештский меморандум и нарушают Минские соглашения, – особо подчеркнул сенатор Кардин. – Они вторглись в Украину, оккупировали Крым и сегодня продолжают (военное) вмешательство в восточной части Украины. Кроме этого, мы видим, что происходит в Сирии. Это военные преступления, которые стали возможны из-за поддержки Россией режима Асада».

Сенатор-демократ заявил, что законодательную инициативу, усложняющую процесс отмены антироссийских санкций, уже поддержали большинство членов верхней палаты. Накануне группа сенаторов представила законопроект, который запрещает президенту США отменять санкции против России без одобрения Конгресса, и вводит 120-дневный мораторий на рассмотрение о оценку такого решения главы Белого дома.

«Эту инициативу поддержали представители обеих партий, и я считаю, точно так же мы будем действовать и в дальнейшем во всем, что касается России», – сказал Бен Кардин.