Секретная служба начала расследование из-за поста ее сотрудницы в Facebook

Секретная служба США начала расследование в отношении высокопоставленной сотрудницы ведомства в связи с ее заявлением в Facebook, что она не готова «подставиться под пулю» ради президента Дональда Трампа, защищать которого входит в ее обязанности.

Спецагент Керри О’Грэди, возглавляющая офис Секретной службы в Денвере, заявила, что скорее отправится в тюрьму, чем будет защищать президента, при этом признав, что ее слова, возможно, нарушают федеральный закон, запрещающий федеральным служащим участвовать в политической деятельности.

«Но мир изменился, и я изменилась. Я скорее сяду в тюрьму, чем подставлюсь под пулю или одобрю то, что я считаю катастрофой для этой страны и сильных невероятных женщин и меньшинств, которые тут живут, – написала О’Грэди. – К черту закон Хэтча. Я за Нее».

Позже О’Грэди заявила в интервью газете Washington Examiner, которая во вторник первой сообщила о ее посте, что переживала «внутреннюю борьбу», прежде чем опубликовать свое заявление, но в конце концов решила все же это сделать, несмотря на свои колебания.

«Это решение было связано для меня с внутренней борьбой, но, как только я опубликовала пост, я поняла, что это не те чувства, которыми стоит делиться, потому что я очень трепетно отношусь к своей миссии», – сказала она.

Позднее во вторник Секретная служба заявила, что в ведомстве знают о посте О’Грэди и что в ее отношении будут приняты «незамедлительные уместные меры», однако не уточнила, какие именно.

«Любые обвинения в неподобающем поведении воспринимаются очень серьезно и подлежат немедленному расследованию», – говорится в заявлении ведомства.