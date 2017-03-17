В Нью-Йорке украли ноутбук Секретной службы США

Ноутбук агента Секретной службы США, содержащий конфиденциальную информацию, был похищен из салона автомобиля в Нью-Йорке. Об этом сообщили американские СМИ в пятницу, 17 марта.

В памяти портативного компьютера были планы здания и протокол эвакуации «Башни Трампа» - личной и бизнес-резиденции президента Дональда Трампа в Нью-Йорке. СМИ сообщают, что компьютер находился в сумке, похищенной из автомобиля в момент, когда в нем никто не находился.

Секретная служба США, отвечающая за личную безопасность президента, подтвердила факт кражи. В ее заявлении говорится, в частности, что «ноутбуки Секретной службы содержат информацию, защищенную несколькими уровнями систем безопасности, включая полное шифрование диска, а хранение секретной информации на этих компьютерах запрещено».

Полиция Нью-Йорка обнаружила пустую сумку в нескольких кварталах от места взлома автомобиля.