Найден второй «черный ящик» разбившегося Ту-154

Поисковые группы обнаружили второй бортовой самописец военного самолета, рухнувшего в Черное море, сообщило Министерство обороны России.

В результате катастрофы погибли все 92 человека, находившиеся на борту.

В военном ведомстве сообщили, что второй «черный ящик» был поднят со дна моря в среду.

Первый бортовой самописец был обнаружен днем ранее, и эксперты начали изучать хранящиеся в нем данные, чтобы установить причину аварии.

Принадлежащий министерству обороны самолет Ту-154 упал в море в воскресенье, через две минуты после вылета из Сочи в условиях хорошей погоды.

На его борту находились артисты ансамбля имени Александрова, которые направлялись в Сирию, чтобы дать новогодний концерт на российской военной базе.

Министерство обороны сообщило, что на месте крушения обнаружены 17 тел и 223 фрагмента тел.