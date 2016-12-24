Шон Спайсер: биографическая справка

Полное имя: Шон Майкл Спайсер

Возраст: 45

Место рождения: Баррингтон, Род-Айленд

Образование: политолог (Коннектикутский колледж); эксперт по национальной безопасности (Военно-морской колледж)

Семейное положение: женат (супруга – Ребекка Спайсер), двое детей.

Религиозная принадлежность: католик

Партийная принадлежность: республиканец

Карьера

1999г.: Спайсер вышел в резерв ВМС США в ранге капитана третьего ранга.

2004г.: Занял должность директора по связям с общественностью и пресс-секретаря Бюджетной комиссии Палаты представителей.

22 декабря 2016: Избранный президент США Дональд Трамп назначил Шона Спайсера пресс-секретарем Белого дома при новой администрации.

В «Твиттере»: Спайсер (@seanspicer) достаточно популярен в социальной сети – у него около 63 тысяч подписчиков.

Биографическая справка

Шон Спайсер родился 23 сентября 1971 года в семье Кэтрин Гроссман и Майкла Спайсера в Баррингтоне, штат Род-Айленд. Его отец был страховым агентом, а мать заведовала учебно-методическим отделом в университете.

Спайсер поступил в Коннектикутский колледж, где изучал политологию. Позже поступил в Военно-морской колледж в Ньюпорте, который закончил в 2012 году с дипломом магистра в сфере национальной безопасности.

В 1999 году Спайсер вышел в резерв ВМС США в ранге капитана третьего ранга, и пятью годами позже занял должность директора по связям с общественностью и пресс-секретаря Бюджетной комиссии Палаты представителей.

В 2004 году Спайсер женился на Ребекке Миллер, которая работала заместителем директора по связям с общественностью в администрации Джорджа Буша-младшего. У пары двое детей.

С 2011 года Спайсер работал директором по связям с общественностью в Национальном комитете Республиканской партии, а в феврале 2015 года получил пост главного специалиста по вопросам стратегии.

22 декабря 2016 избранный президент США Дональд Трамп назначил Шона Спайсера пресс-секретарем Белого дома при новой администрации.

Избранные цитаты

О Дональде Трампе

«У него не будет каникул… Он ни минуты не может сидеть спокойно. Ему так не терпится многого добиться и многое изменить, что в администрации Трампа даже разговора о каникулах не будет».

О демократах

«Поступки убедительнее слов. Пакет мер по гражданской безопасности демократов, который был обнародован на этой неделе – это то, чем я не стал бы гордиться».